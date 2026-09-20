El bético Ángel Ortiz sustituye a Fresneda, convocado para la Liga de Naciones

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Madrid, 20 sep (EFE).- El lateral Ángel Ortiz, del Real Betis, fue convocado este domingo por el técnico de la selección española sub-21, David Gordo, para los partidos de la fase de clasificación del Europeo del próximo año, en sustitución de Iván Fresneda, llamado por Luis De la Fuente para jugar la Liga de Naciones.

Fresneda, que inicialmente había sido convocado por Gordo, se incorporará a la concentración de la selección española absoluta, que empezará el martes a las 13:00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

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La llamada a última hora del lateral madrileño del Sporting de Portugal se ha producido debido a la baja de Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham y campeón del mundo con España en 2026, que se lesionó el sábado a los 17 minutos del partido de la 'Premier' inglesa frente al Aston Villa.

Así, Ortiz, que ya ha estado en otras concentraciones de esta fase de clasificación para el Europeo de 2027, trabajará con el resto del grupo desde este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

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España, líder de su grupo, juega en Finlandia (Tampere, 25 de septiembre) y San Marino (Serravalle, 1 de octubre) antes de cerrar el grupo ante Rumania en Ibiza (6 de octubre).

La convocatoria completa de la selección sub-21 queda conformada por:

. Porteros: Fran González (Sevilla), Bruno Iribarne (Burgos) y Salvi Esquivel (Atlético de Madrid).

. Defensas: Ángel Ortiz (Real Betis), Xavi Espart (FC Barcelona), Juanma Herzog (UD Las Palmas), Jacobo Ramón (Como, ITA), Jon Martín (Real Sociedad), Yarek Gasiorowski (PSV, NED), Rafael Obrador (Sassuolo, ITA) y Álex Valle (Como, ITA).

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. Centrocampistas: Chema Andrés (Brighton, ENG), Marc Bernal (FC Barcelona), Mario Martín (Getafe), Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid), Fer López (Wolverhampton, ENG) e Iker Bravo (Watford, ENG).

. Delanteros: Pablo García (Racing de Santander), Javi Hernández (Espanyol), Jesús Rodríguez (Como, ITA), Jan Virgili (Brujas, BEL), Carlos Espí (Real Madrid), Gonzalo García (Fulham, ENG). EFE

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