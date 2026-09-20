Corea del Norte sella su pase a las semifinales con dos goles en la prolongación

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Redacción deportes, 20 sep (EFE).- Dos goles en el tiempo de prolongación permitieron a la selección norcoreana femenina sub 20, la defensora del título, certificar su clasificación para las semifinales del Mundial de la categoría que se disputa en Polonia, en las que se medirá con Colombia, tras imponerse este domingo por 2-0 a Canadá en los cuartos de final.

Un marcador que podría haber sido mucho más amplio ante las numerosas ocasiones que dispuso el conjunto asiático que convirtió la contienda desde el pitido inicial en un auténtico asedio sobre el área rival.

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Pero toda la efectividad que habían mostrado hasta el momento las norcoreanas, que habían contabilizado once goles en su cuatro encuentros en el torneo, desapareció por completó ante las canadienses.

Una circunstancia que pareció condenar a Corea del Norte, campeona en los años 2006, 2016 y 2024, a la prorroga, que las asiáticas lograron evitar con dos goles en tiempo de prolongación de Rim Jong Choe, que firmó el 1-0 en noventa y dos, y Kyong Ho, que estableció el definitivo 2-0 cuatro minutos más tarde.

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Agónico triunfo que permitió a las norcoreanas sellar su pase a las semifinales en las que se medirán con Colombia, a la que ya derrotaron por 0-3 en la fase de grupos, y accedió este domingo a la penúltima ronda tras doblegar por 0-1 a Nigeria con un tanto de Valerin Loboa en la prolongación. EFE