Cientos de personas marchan en Palma al grito de "no más ampliación" del aeropuerto

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Palma, 20 sep (EFE).- Alrededor de 500 se han congregado esta tarde ante la Delegación del Gobierno en Palma, convocadas por entidades vecinales y conservacionistas, para protestar contra los planes del organismo gestor Aena de hacer obras en los aeropuertos de Baleares, al grito de: "Ni más ampliación, ni más promoción".

La manifestación de Palma ha terminado frente al Consolat de Mar, la sede del ejecutivo autonómico, para "reclamar al Govern y al Consell de Mallorca que paren la apertura de nuevas conexiones aéreas y la nueva promoción turística", ha explicado megáfono en mano el portavoz de los convocantes, Pere Joan Femenia. "Estamos al límite", ha gritado.

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Reclaman un decrecimiento de los vuelos comerciales, suspender los vuelos nocturnos para que los vecinos puedan descansar, reducir los vuelos privados y que Baleares participe con voz en la cogestión aeroportuaria para opinar sobre sus aeropuertos.

En declaraciones a los medios antes de que empezara la manifestación, Femenia ha explicado que no creen la respuesta de Aena de que las obras en los aeropuertos de Baleares no son ampliaciones, sino adecuación de infraestructuras.

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"Ya nos mintieron. En el año 2019, ya sufrimos un proyecto de ampliación del aeropuerto que ha llevado más de 4 millones de pasajeros. En esta segunda ampliación, se prevé aumentar 2 millones más", ha advertido sobre el de Palma.

Considera la previsión de alcanzar un máximo de 35 millones de pasajeros en Palma en 2031 "un colapso turístico y climático para la gente de Mallorca".

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"Esperamos abrir el debate de la gestión de los aeropuertos porque necesitamos poder decidir sobre la capacidad aeroportuaria y el número de vuelos que llegan a las islas", ha reivindicado. "Es tremendamente injusto que no podamos decidir sobre la capacidad aeroportuaria", ha insistido Femenia.

La plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma denuncia que en 2025 llegaron 23.000 jets privados a Baleares, más contaminantes que los comerciales, y en lo que va de 2026 se han superado los 16.000.

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Ha añadido que aunque tanto el Govern como el Consell de Mallorca hablan de "contención" del turismo "los datos dicen que está aumentado el número de turistas año tras año y que incluso la incluso la capacidad del aeropuerto, de 66 vuelos por hora, se ha aumentado y se ha sobrepasado en varios momentos este verano", ha proclamado.

Femenia ha denunciado además que "se está financiando con dinero público promociones para abrir nuevas rutas a Nueva York, Abu Dabi y Montreal".

Una de las manifestantes más aplaudidas ha sido 'Madó Farta' (Doña Harta), convertida en símbolo contra la turistificación tras su participación en todas las manifestaciones de este verano. Su pancarta de este domingo decía: "Ampliación del aeropuerto NO. Seguimos luchando, no aflojamos".

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Han estado presentes las asociaciones de vecinos de Sant Jordi, con una pancarta que pedía "molinos, no aviones"; así como de 'Son Bonet pulmón verde' reclamando 'placas no, árboles sí' en contra de la megaplanta fotovoltaica planeada en Marratxí por Aena. EFE

(foto) (vídeo)