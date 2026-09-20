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2-0. El Almería 'amasa' su tercer triunfo seguido en una brillante primera parte

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Almería, 20 sep (EFE),- El Almería suma su tercera victoria seguida gracias los tantos de Nico Melamed y Javi Muñoz en una primera parte modélica ante el Celta Fortuna (2-0), que, sin embargo, reaccionó y comprometió la ventaja que el equipo andaluz había fraguado desde un fútbol brillante y de acierto ante el gol en los primeros minutos.

Nico Melamed abrió el marcador a los 6 minutos y sólo doce más tarde, en el 18, el madrileño Javi Muñoz amplió una renta que ya fue decisiva para los rojiblancos frente a un filial celeste atrevido y que cuajó un buen partido, pero se encontró con un Almería, que con este triunfo asciende al cuarto puesto con 12 puntos, muy comprometido en defensa para salvaguardar el 2-0.

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El Almería salió decidido a prolongar su buen momento y encontró muy pronto el premio a su presión y a su intensidad. Miguel estrelló el balón en el palo en el minuto 2 y Embarba rozó el gol poco después, justo antes de que Melamed marcara el primero con un potente disparo.

El Celta Fortuna acusó el golpe, aunque mostró carácter y respondió con acciones de peligro, si bien el equipo de Xavi García Pimienta no se conformó con la ventaja y mantuvo una presión alta que dificultó la salida de los jóvenes célticos, hasta que en el minuto 18 llegó el 2-0 en una gran acción colectiva, iniciada por Luna y culminada por Javi Muñoz tras anticiparse a su marcador.

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El Almería siguió buscando más y tuvo nuevas ocasiones, con Melamed y Cipenga como protagonistas. El dominio del cuadro local fue constante y su intensidad y velocidad en las transiciones le mantuvieron cerca del gol.

El Celta Fortuna trató de mantener su propuesta y presionó la salida del Almería, pero los rojiblancos conservaron el control, encontraron espacios con facilidad y la movilidad de sus atacantes generó un fútbol dinámico y difícil de defender, mientras que el meta Coke tuvo que intervenir para evitar un nuevo gol.

Aun así, el filial celeste no renunció a atacar, terminó la primera parte acercándose a la meta defendida por Andrés Fernández y, además, salió con otro aire tras el descanso y modificó su esquema, mientras el Almería introdujo a Mikel Vesga para una segunda mitad en la que hubo ocasiones para ambos.

En el 48, los rojiblancos perdonaron una oportunidad clara y, un minuto después, Óscar Marcos recibió un balón filtrado por Hugo Cuenca que lo dejó solo ante Andrés Fernández, aunque su disparo se marchó demasiado cruzado.

El Almería se gustaba demasiado y dejaba abierta la posibilidad de un final incómodo. Morcillo, que sustituyó a Cipenga, pudo encontrar el tercero con un disparo lejano que se marchó fuera, mientras el Celta Fortuna insistió hasta el final y Óscar Marcos tuvo otra opción en el 81, aunque sin acierto.

El local Arribas volvió a generar peligro con una gran carrera y Miguel perdonó en el 83 ante un conjunto vigués que tuvo más balón y apretó, pero Andrés Fernández sostuvo al Almería ante Kibet y Álvaro Marín.

Embarba rozó el tercero en el 55 con un disparo que se marchó por encima del larguero y, poco después, Arribas puso un córner que Coke no acertó a despejar y ni Miguel ni Cipenga pudieron aprovechar la ocasión, aunque el marcador ya no se movió pese a la insistencia del filial céltico para acortar distancias y meterse de nuevo en el partido.

- Ficha técnica:

2 - Almería: Andrés Fernández; Luna, Chumi, Bonini, Álex Muñoz; Dzodic (Vesga, min. 46), Javi Muñoz; Embarba (Álex Sola, min. 79), Melamed (Arribas, min. 62), Cipenga (Jon Morcillo, min. 79); Miguel (Thaly, min. 88).

0 - Celta Fortuna: Coke; Ribes, Meixús, Anxo; Milla, Capdevila, Hugo Cuenca (Vladimir Silva, min. 73), Joel López (Gavián, min. 64); Óscar Marcos (Kibet, min. 83), Somuah (Álvaro Martín, min. 46), Ángel Arcos (Mateo, min. 46).

Goles: 1-0, min.6: Melamed. 2-0, min.18: Javi Muñoz.

Árbitro: Rafael Sánchez (C. Murciano). Amonestó al visitante Capdevila (min. 87).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el UD Almería Stadium ante 14.204 espectadores. En los prolegómenos recibieron un homenaje Jessy y Paqui Campoy, jugadoras del equipo femenino local, tras proclamarse de Europa de fútbol playa con la selección española. EFE

jmt/cc/arh

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