101-87. El Asisa Joventut, campeón de la Supercopa Endesa al ritmo de Laprovittola

Badalona (Barcelona), 20 sep (EFE).- El Asisa Joventut se proclamó campeón de la Supercopa Endesa al ritmo de Nico Laprovittola (31 puntos) después de vencer al Barça por 101-87.
Los badaloneses vuelven a ganar un título 18 años después en una cita muy especial en su casa, en el Olímpic de Badalona. Emir Sulejmanovic, con 19 puntos, también fue pieza clave en el triunfo verdinegro. EFE
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jvs/sab
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