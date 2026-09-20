1-0. El Eibar se lleva el derbi ante el Athletic y mira hacia arriba

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Eibar (Guipúzcoa), 20 sep.(EFE). La S.D. Eibar se ha llevado un derbi vasco ante el Athletic disputado y con pocas ocasiones, resuelto en el inicio de la segunda parte con el gol de Ángeles del Álamo para dejar al equipo de Bilbao sin pisar puestos europeos.

El Eibar venía con las dudas del 1-4 ante Badalona Women la pasada semana y en el primer tiempo buscó más contener que atacar, aunque disfrutó de una buena oportunidad de Ortiz que estuvo cerca de la escuadra de Astralaga, ahora en el Athletic tras dos años de cesión en la capital armera.

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El segundo tiempo tuvo más dinamismo y con un conjunto bilbaíno más abierto encontró su oportunidad el Eibar, cuando Ángeles del Amo hizo buena la jugada de su compañera Rico Torres para abrir el marcador.

El equipo vizcaíno buscó el empate, sin embargo el Eibar defendió su tesoro con tesón y respiró con alivio cuando la revisión de un posible penalti en su contra quedó en nada y también en la parada de Wellman en la mejor ocasión de las rojiblancas para haber igualado el choque en el minuto 90.

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1.- Eibar: Wellmann; Zumarraga, Botero, Andrés, Belem, Ortiz (Nerea, min. 70); Moreno (Azpiazu, min. 90), Martín, Noe, Rico Torres; Ángeles del Álamo (Seidl, min 77).

0.- Astralaga; Arana (Bibi, min. 83), Torre Larrañaga, Landaluze (Artero, min. 83); Facila, Pinedo, Valero, Iribarren (Oguiza, min. 70), Vilariño (Sara Ortega, min. 70); Amezaga y Campos (Azkona, min. 70).

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Árbitra: Agata López (Comite Las Palmas). Amonestó a Andrés y a Ortiz.

Gol: 1-0, min. 57: Ángeles del Álamo.

Incidencias: encuentro disputado en el estadio Ipurua (Eibar), con presencia de aficionados rojiblancos. EFE

cr/arh