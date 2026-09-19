Xavi Albert: "Nos ha costado mucho encontrar soluciones ante el Barça"

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Badalona (Barcelona), 19 sep (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, ha remarcado que "al equipo le ha costado mucho encontrar soluciones ante el Barça", después de caer ante los azulgranas por 86-87 en la semifinal de la Supercopa Endesa.

El técnico valenciano se mostró contento por el tramo final de partido, aunque con cosas a mejorar del inicio. "Nos ha costado entrar en partido, hemos fallado muchas situaciones no habituales, y estoy contento por nuestra reacción en los últimos minutos, hemos podido ganar", ha dicho.

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"Nuestro plan de juego es el que hemos hecho en los últimos 15 minutos de partido. Así es cómo quiero que juguemos, y mejorar a partir de esto. Hemos encontrado soluciones ante la adversidad, y eso es una buena noticia", ha añadido.

Por último, Albert ha hablado del inicio de la Liga Endesa. "Aún hay jugadores que tienen que entrar en el día a día, necesitamos solidez en diferentes posiciones. Estamos jugando al límite, con jugadores que se cargan rápido de faltas. Es algo a mejorar de cara al inicio de la liga", ha zanjado. EFE

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jvs/jl