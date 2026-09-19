Vox avisa de que los sanitarios y vecinos "no pueden más" con la crisis sanitaria en Ceuta

17/09/2026 Decenas de sanitarios durante una concentración para protestar por el colapso del sistema, a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta, a 17 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La movilización, convocada por Cemsatse, ha reunido a trabajadores del centro y a usuarios, que han querido mostrar su respaldo a los profesionales y reclamar más medios para la Sanidad pública tras la llegada masiva de migrantes. POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

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La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fúster, ha denunciado la situación límite de los servicios de salud en Ceuta, advirtiendo de que tanto los profesionales sanitarios como el conjunto de los ciudadanos "no pueden más" ante la saturación que atraviesa la ciudad autónoma.

García Fúster ha criticado duramente a la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien acusa de "negar" desde hace más de dos meses las denuncias de "colapso" trasladadas por los propios trabajadores del sector.

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Asimismo, en unas declaraciones remitidas a los medios la representante de Vox ha advertido de que la presencia de inmigrantes irregulares, a los que ha denominado "invasores", supone un riesgo para el personal médico y los vecinos por la aparición de enfermedades infecciosas y contagiosas como la tuberculosis, de la que sostiene que "se niegan a tratarse".

Finalmente, la portavoz ha reiterado el apoyo de su formación a los profesionales del sector y a los ceutíes, que ven complicado el uso normal de las instalaciones hospitalarias como consecuencia de la saturación del sistema de salud.

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