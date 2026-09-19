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Unos 1.700 migrantes pasan su primera noche en el centro de acogida del Puerto de Ceuta

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Ceuta, 19 sep (EFE).- Unos 1.700 migrantes han pasado sin incidencias reseñables su primera noche en el nuevo centro de acogida temporal del Puerto de Ceuta, el espacio más numeroso de los recursos habilitados hasta ahora en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de finales de julio.

Fuentes de la Policía Nacional han informado este sábado a EFE de que la noche ha transcurrido "con normalidad, sin ningún incidente reseñable", tanto en esta zona portuaria como en otros espacios de la ciudad.

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Las 1.700 plazas habilitadas en el puerto se llenaron pocas horas después del traslado a primera hora de este viernes de migrantes desde las playas de Benítez y Trampolín, hasta donde tuvieron que regresar quienes no consiguieron sitio y que se han mantenido en las últimas horas en las acampadas a orillas del litoral ceutí.

Además de las plazas del puerto, la ciudad autónoma cuenta hasta el momento con otros recursos temporales de acogida habilitados en las zonas de Loma Margarita (1.300 plazas), Loma Colmenar (1.200), 500 plazas adicionales en el CETI y 320 en La Hípica, según las últimas cifras facilitadas a EFE por la Delegación del Gobierno.

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Precisamente, este sábado está previsto que se celebre al mediodía una nueva concentración ciudadana frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta bajo el lema 'Por los derechos de los niños de Ceuta' y la consigna 'Ceuta es España'. EFE

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