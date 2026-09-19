Tavares: "Tenemos que mejorar, pero empezamos la temporada con el pie derecho"

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Redacción Deportes, 19 sep (EFE).- Walter Tavares, jugador caboverdiano del Real Madrid, se mostró "feliz" después de ganar la primera edición de la Supercopa de la Euroliga de baloncesto y empezar con el "pie derecho" la temporada, aunque reconoció que aún deben "mejorar".

Tavares, reconocido como Mejor Jugador (MVP) tras la final ante el Olympiacos (89-93), también tuvo un guiño a su actual entrenador, Pedro Martínez, al que acompañó a rueda de prensa al final del encuentro.

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"Estamos felices de ganar esta primera Supercopa. Pese a que tenemos mucho que mejorar, empezamos la temporada con el pie derecho. Mejorar desde la victoria nos ayuda a mejorar y trabajar duro. Muy felices por ganar y hacerlo con Pedro, que confió en mí cuando nadie lo hacía", dijo el pívot africano.

Pese a ser galardonado como el Mejor Jugador al acumular 6 puntos, 7 rebotes y 7 de valoración, restó importancia al premio y subrayó que lo verdaderamente importante es el triunfo del equipo.

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"Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Era un partido igualado. Hice la primera falta en los primeros minutos...Cuando el equipo gana, todo el mundo gana. Me ha tocado a mí como le podía haber tocado a cualquiera y estaríamos felices todos. Lo importante es ganar y que el equipo siga progresando", concluyó. EFE