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Tasy Dmytriv: "El recuerdo de París 2024 es el que me ayuda en momentos de bajón"

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David Ramiro

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- Tasy Dmytriv es, a sus 18 años, una de las estrellas de la natación paralímpica española. En el último Europeo se colgó seis medallas, una de ellas de oro en los 200 estilos, clase SM9 de discapacitados físicos. Su objetivo a corto plazo es brillar en los Juegos de Los Ángeles 2028, una meta para la que se impulsa en los momentos de bajón con el recuerdo de París 2024, en los que ganó tres preseas con apenas 16 años.

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Tasy Dmytriv (Leópolis, Ucrania; 2008) llegó a España de niña. A los dos años ya estaba viviendo en El Ejido junto a sus padres y cerca, en una piscina de Vícar, la descubrió Patricia Prieto, su entrenadora. Despuntó en categorías inferiores en campeonatos para niñas de su edad sin discapacidad y con 13 años se colgó el oro mundial en Funchal (2022). Dos años después, en los Juegos de París, ganó un oro en los Juegos Paralímpicos de París y dos bronces.

Del reciente Europeo de Kocaeli (Turquía) ha vuelto con cuatro medallas individuales y dos en relevos. La almeriense se colgó el oro en los 200 estilos SM9, las platas en 100 libre y 100 braza (prueba en la que tuvo que nadar con deportistas de menor discapacidad) y el bronce en 50 libre. Además, formó parte de los dos equipos de relevos que se llevaron un oro y una plata en 4x100 estilos y 4x100 libre 34 puntos.

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P: Vaya Europeo que ha hecho

R: Estoy muy contenta. He tenido muy buenos resultados, no solo por medallas sino por tiempos, ya que he mejorado casi todos. Los entrenamientos se han visto reflejados, así que feliz.

P: ¿Esperaba estos buenos resultados?

R: La temporada ha sido larga, he entrenado bastante bien e iba con la confianza del entreno que llevaba. Si no hubiesen salido los resultados, el entrenamiento se hubiese quedado para mí, pero creo que he superado mis expectativas y estoy muy contenta.

P: ¿Cómo valora 2026?

R: Aparte de entrenar seis días he tenido también que estudiar. Estaba haciendo segundo de bachillerato. Los entrenamientos eran mi momento de desconexión y me han ayudado a pasármelo bien y disfrutar de nadar. Una vez que hice la selectividad me centré más en la piscina, empecé a doblar y estoy muy contenta con el resultado.

P: ¿Ha elegido ya estudios universitarios?

R: Sí, voy a hacer este año Biotecnología en Granada. Me gustaría especializarme en algo, todavía no sé qué. Conforme pasen los años lo pensaré pero sí algo relacionado con la biotecnología.

P: ¿Cómo ha sido compaginar el instituto con la natación?

R: Desde pequeña lo he compaginado como he podido. Hemos buscado las mejores horas para poder entrenar y dar lo mejor. En verano es cuando más disfrutaba de entrenar, porque en mitad de curso estaba agobiada con exámenes, pero en general lo he llevado bien.

P: ¿Dónde estudiaba?

R: En la Puebla de Vícar. Ahora me voy a Granada y viviré en un piso.

P: ¿Cuándo llega de las competiciones qué le dicen sus compañeras?

R: Están muy orgullosas de mí y me dicen que tengo mucha suerte, aunque también me lo he ganado con esfuerzo. Me dicen que disfrute de ello.

P: ¿Qué significa Patricia Prieto en su vida?

R: Para mí es mi entrenadora, una persona maravillosa, te entiende mucho al entrenar, cuando estas agobiada busca la forma de que todo se haga ameno. Es una persona profesional. Quizá sea la persona que más me haya cambiado la vida. Si ella no hubiese estado en mi camino no sé que hubiese sido de mí.

P: Pertenece al Club Natación Pozuelo. ¿Como está en el equipo?

R: Estoy muy bien. Me siento muy acogida y lo disfruto mucho.

P: ¿Qué le aporta Darío Carreras en el CN Pozuelo?

R: Me está aportando mucha confianza y mucha tranquilidad a la hora de competir.

P: ¿Piensa en Los Ángeles 2028?

R: Sí, aunque me gusta ir temporada tras temporada. Pienso en ello y estoy con ganas de estar allí y disfrutar de otros Juegos. La piscina va a ser al aire libre, algo que no es habitual, pero como en España hay muchas nos podremos adaptar.

P: ¿Piensa en lo vivido en París 2024?

R: Fue un sueño, un objetivo cumplido y me sirve en momentos de bajón o cuándo estoy desanimada para seguir adelante. Me ayuda en momentos que no me apetece nadar tanto.

P: ¿Cómo es una semana en su vida?

R: Entreno seis días, de lunes a sábado. En temporada escolar no doblo, solo entreno una vez. Tres días a la semana dos horas de agua y el resto son dos horas de agua y una de físico. También hay que descansar y resetear para el día siguiente.

P: ¿Cómo es el trabajo con el seleccionador, Laureano Gil?

R: Con Laure muy bien. Nos aporta al equipo mucha tranquilidad, mucha confianza y siempre está ahí para cualquier cosa que pase. Siempre busca la mejor forma para que estemos todos cómodos.

P: ¿Dónde suele entrenar?

R: Suelo entrenar en la piscina de Adra, a unos cuarenta minutos de mi casa en coche. Las condiciones y también la temperatura del agua es mejor.

P: ¿Se siente una estrella en Vícar?

R: Sí, me siento muy arropada por el equipo, por la gente de la piscina, y muy bien. Disfruto mucho yendo a trabajar.

P: ¿Y sus padres cómo están?

R: Muy orgullosos de todo lo que estoy haciendo y siempre me impulsan a que dé más, que mejore lo máximo y disfrute el camino.

P: ¿Sigue impresionando estar en la selección con nadadores de la talla de Teresa Perales?

R: Sí, es una maravilla. Disfruto mucho de estar con ellos y cada campeonato es diferente. Aprendo mucho de todos y lo paso muy bien. Teresa Perales me dice que disfrute del momento y confíe en mí.

P: Ha competido varias veces con personas sin discapacidad. ¿Cómo ha sido?

R: Lo llevo bien. Todos aprendemos de todos y me lo paso muy bien, tanto en competiciones de personas con discapacidad como sin discapacidad. Yo entrenaba con un club sin discapacidad pero desde París entreno solo con un compañero que antes estaba en el equipo. Nadie más. Esos entrenamientos me los marca Patricia. EFE

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