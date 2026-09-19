Suazo: "Nos vamos con la cabeza alta"

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Sevilla, 19 sep (EFE).- El lateral chileno Gabriel Suazo, capitán del Sevilla, destacó la actitud y el esfuerzo de su equipo a pesar de la derrota ante el Barcelona (1-3) y aseguró que se marcharon del partido “con la cabeza alta”.

“Sabíamos que nos enfrentábamos a un tremendo rival. Para mí, uno de los equipos que mejor juega al fútbol. Competimos de gran forma, junto a nuestra afición. En el segundo tiempo nos faltó algo más de energía para crear alguna ocasión. Nos vamos con la cabeza alta", declaró Gaby Suazo a Movistar Plus+.

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El internacional chileno insistió en que siempre ponen "la actitud por delante, aunque perdamos”, y explicó que el desgaste acumulado por ambos equipos influyó en el desarrollo de la segunda mitad.

“Veníamos de partidos seguidos, ellos también. La segunda parte fue menos intensa por parte de los dos, si bien a nosotros nos faltó un poco más de energía para tener claridad arriba. Nos faltó ese pase que sí encontrábamos en el primer tiempo. Dejamos todo dentro de la cancha y con eso nos vamos”, recalcó.

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Suazo también quiso poner en valor el compromiso del vestuario con la afición sevillista y aseguró que el equipo seguirá trabajando para conectar con ella. “Queremos y estamos intentando enamorar a esta hinchada con un grupo que se está dejando todo. Eso va a estar en cada partido”, concluyó. EFE

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