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Sekulic: "Hay muchos jugadores nuevos, pero poco a poco estamos creciendo como equipo"

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Badalona (Barcelona), 19 sep (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha afirmado este sábado, tras ganar al Valencia Basket (86-87) y clasificarse para la final de la Supercopa Endesa, que el cuadro azulgrana está "creciendo poco a poco como equipo" a pesar de los "muchos jugadores nuevos" fichados este verano.

"Tenemos muchos jugadores talentosos, pero hemos mejorado a la hora de jugar como una unidad. En defensa hemos hecho algunas cosas buenas y en ataque nos estamos conociendo. Hay muchos jugadores nuevos, pero poco a poco estamos creciendo como equipo", ha resumido el preparador esloveno en la sala de prensa del Olímpic de Badalona.

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Sekulic calificó de "buena señal" el hecho de que once de sus doce jugadores hayan anotado. "A cualquier entrenador le gusta que todo el mundo aporte y esté involucrado, no solo en la anotación, sino también en lo que no se ve en las estadísticas", ha añadido.

El técnico balcánico también ha incidido en el esfuerzo del equipo: "Podemos tener una mala noche en el tiro, pero si luchamos todo el partido y vaciamos el tanque cada noche estaré satisfecho".

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Sobre la eliminación del pívot Josh Nebo en el inicio del último cuarto, Sekulic no ha entrado a valorar la decisión arbitral, pero ha admitido que su plan era acabar con él el partido, pero es "una buena señal" que otros hayan "dado un paso adelante" para cubrirle.

El entrenador del Barça ha calificado como "bastante sólido, pero no excelente" el partido de sus jugadores. "Nos ha costado un poco en ataque, pero cuando hemos movido la bola para encontrar al tirador liberado, hemos hecho grandes cosas. Quiero felicitar al equipo por la energía y el control del rebote", ha concluido.

Por su parte, el ala-pívot Olivier Nkamhoua, elegido mejor jugador del partido tras registrar 10 puntos y 12 rebotes, ha destacado que el Valencia intentaba "acelerar el juego", pero el cuadro catalán ha intentado mantener su ritmo y estilo, para lo que ha sido importante "el control del rebote" para "ralentizar" al equipo taronja.

EFE

xsf/jl

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