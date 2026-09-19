Prisión sin fianza para el recluso acusado de matar al compañero de celda en Quatre Camins

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Barcelona, 19 sep (EFE).- El titular del juzgado de guardia de Granollers (Barcelona) ha decretado este sábado prisión sin fianza por un delito de homicidio para el hombre acusado de matar a su compañero de celda en la cárcel barcelonesa de Quatre Camins, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado jueves en el módulo 5 del citado centro penitenciario, donde las celdas son dobles y están destinadas a los presos sancionados.

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El hombre había sido trasladado a ese módulo en la tarde del mismo jueves desde el número 3 tras haber agredido a otro preso durante una pelea.

Una vez en el módulo 5, mató a su compañero de celda estrangulándolo con una camiseta y a golpes.

El juzgado de guardia de Granollers ha abierto una causa por un delito de homicidio y, como medida cautelar, ha decretado el ingreso en prisión del detenido, comunicada y sin fianza. EFE

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