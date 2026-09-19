Patxi López: El PP solo tiene ansias de poder, pero se van a frustrar, les vamos a ganar

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Alicante, 19 sep (EFE).- El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que el PP "no tiene propuestas, ni tiene alternativas, ni tiene nada, solo tiene ansias de poder", pero que "se van a frustrar otra vez porque otra vez les vamos a ganar".

López ha hecho esta consideración en la mesa '¿Por qué fuimos y seguimos siendo necesarios?', dentro de la Convención Política que celebra el PSPV-PSOE este fin de semana en la Universidad de Alicante (UA) bajo el lema 'Recuperar lo que importa'.

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Ha afirmado que "hay una derecha económica, una derecha mediática y una derecha política, y alguno dirá una derecha judicial, todo por tierra, mar y aire contra el PSOE y, especialmente, contra el presidente Pedro Sánchez, su entorno, su familia, que quiere deshumanizar". Según añadido, "esto es muy de Goebbels, muy del manual de comunicación de los nazis (...) el primer punto era crear el enemigo del pueblo".

A este respecto, ha asegurado que "estos quieren convertir a los socialistas en el enemigo del pueblo" y ha indicado que "contra el enemigo vale todo y, efectivamente, hacen de todo, incluso privar de voto a 400.000 personas el otro día".

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"Feijóo cuando era presidente de Galicia, venga a ir a Argentina a decir yo voy a nacionalizar a todos, a los exiliados políticos y a los económicos. Oye, deja de ser presidente de Galicia y les ha quitado el voto, que es el valor más intrínseco de ser español, lo más sagrado. Además en las últimas elecciones se hizo con esa ley, se hizo con ese censo y las ganó él, las ganó el PP en el voto del exterior", ha manifestado.

"Pero, claro, como Vox ha dicho que la ley de nietos pervertía los resultados de las elecciones, este (Feijóo) se ha sumado. Eso es trumpismo, de Trump, puro y duro", ha señalado.

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Ha asegurado que "en España tenemos el sistema electoral más garantista, más limpio prácticamente del mundo y viene este personaje a ponerlo en cuestión". "Es tremendo y todo por la frustración que tiene de no gobernar, de no ser presidente", ha incidido.

El dirigente socialista ha expuesto que "en Ceuta se ha visto la diferencia entre los que buscan y ponen encima de la mesa soluciones, como el Gobierno de España, y los que de Ceuta lo único que quieren es aprovecharse para seguir atacando al Gobierno de España, pero de ayudar nada".

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"Por ahí han pasado todos los dirigentes del PP y todos han dicho Ceuta es España y mucho España, pero cuando preguntas cuántas comunidades autónomas gobernadas por el PP han dado un paso al frente para ayudar a Ceuta, ninguna", ha dicho.

Ha expuesto que los niños, los menores no acompañados son "competencia de las comunidades autónomas" y se ha preguntado si ha habido alguna comunidad autónoma del PP que haya levantado la mano para decir yo acojo". "Ninguna, al revés, se han cerrado en banda", ha remarcado.

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Así, ha asegurado que al PP "lo único que le preocupa" es "echar a los socialistas" y toda su política "se reduce a eso". EFE