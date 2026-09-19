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Patxi López afea a Feijóo que critique la ley de nietos y señala: "Tenemos el sistema electoral más garantista"

15/09/2026 El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
15/09/2026 El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
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El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha afeado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que critique la denominada ley de nietos. Además, ha defendido: "En España tenemos el sistema electoral más garantista, más limpio, prácticamente del mundo".

De este modo lo ha resaltado durante la Conferencia Política del PSPV-PSOE, que se celebra este fin de semana en la Universidad de Alicante (UA), donde ha participado en el acto '¿Por qué fuimos y seguimos siendo necesarios?'.

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Sus declaraciones llegan después de que el Tribunal Supremo (TS) haya suspendido cautelarmente, hasta que dicte sentencia, el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la citada norma, así como nuevas altas en este, salvo que acrediten que descienden de exiliados españoles.

Durante su intervención en el acto del PSPV-PSOE, López ha ahondado en que "las últimas elecciones" se hicieron con esa ley y ha afeado a Vox que señale que dicha norma "pervertía el resultado". A su juicio, hacer una consideración de ese tipo es "trumpismo puro y duro".

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"En España tenemos el sistema electoral más garantista, más limpio, prácticamente del mundo, y viene este personaje [Feijóo] a ponerlo en cuestión, y todo por la frustración que tiene de no gobernar", ha agregado, tras lo que ha indicado que el presidente del PP "no se merece gobernar este país".

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