Novedades de ensayo: Del ascenso de la "antipolítica" a cómo combatir la polarización

Guardar

Madrid, 19 sep (EFE).- ¿Cómo pasó el pensamiento reaccionario de los foros de internet a conquistar la Casa Blanca? y ¿qué hay detrás de la ola de regresión democrática que recorre el mundo? A estas preguntas tratan de contestar dos ensayos que acaban de publicarse: 'La ilustración oscura' de Arnaud Miranda y 'Los regresores' de Susan C. Stokes.

Doctor en Teoría Política, Miranda (Clermont-Ferrand, Francia 1997) pone nombre y apellidos a los agitadores cibernéticos que gestaron el pensamiento "neoreaccionario" en la primera década del 2000 y analiza cómo llegaron a la esfera trumpista.

PUBLICIDAD

Partiendo de una "cartografía" de las derechas en Estados Unidos, 'La Ilustración oscura' (Taurus) analiza las diferencias ideológicas entre la primera y la segunda victoria electoral de Trump.

Si la primera fue aupada por el nacionalpopulismo alentado por Steve Bannon -"racista, antifeminista, conspiracionista"- el asalto al Capitolio simbolizó el "fracaso" de esa llamada derecha alternativa ("alt-right"), dice Miranda.

PUBLICIDAD

"Para las siguientes elecciones, en 2024, Trump necesitaba una renovación ideológica", señala el autor. Y la encontró en Curtis Yarvin, un bloguero de 51 años, ingeniero informático, que irrumpió ante el público en enero de 2025 en una entrevista en el New York Times como el gran ideólogo de la nueva administración.

De Yarvin, asegura Miranda, fue la idea de que un CEO tomara el control del país (y Trump nombró a Elon Musk para dirigir el Departamento de Eficiencia del Gobierno, el DOGE); también él abogó por convertir Gaza en una ciudad empresa (y Trump salió con lo de la Riviera de Oriente Medio) o volver al mercantilismo económico clásico (aranceles).

PUBLICIDAD

Pero ¿quién era Yarvin? Ingeniero informático que hizo algo de dinero con la burbuja de internet, Yarvin empezó a publicar en 2006 con el seudónimo de Mencius Moldbug, primero comentando en blogs ajenos y después en el suyo propio, 'Unqualified Reservations'.

Allí publicó en 2007 su "Manifiesto formalista", considerado piedra fundacional del movimiento neorreaccionario. Entre 2007 y 2012 consolidó su acogida entre la derecha internauta y en ese último año el filósofo británico Nick Land publicó una serie de artículos titulada 'La Ilustración oscura' que llevaron sus ideas a un público más amplio.

PUBLICIDAD

La fase definitiva de su llegada a la Casa Blanca tiene que ver con Peter Thiel, uno de los primeros multimillonarios de Silicon Valley que apoyaron a Trump y que en 2013 dio apoyo financiero a la empresa fundada conjuntamente por Yarvin y John Burnham, Tlon.

Entre las características de este movimiento, Miranda destaca que reniegan del conservadurismo y creen que la democracia liberal debe ser derrocada y reemplazada por un régimen monárquico; también su carácter tecnofuturista; un elitismo radical y una apuesta por las jerarquías naturales (sociales, raciales, sexuales); un profundo pesismismo antropológico -la violencia es intrínseca a las sociedades, sostienen- o lo que llaman el derecho de salida: si no te gusta un Estado, te vas a otro. O lo fundas.

PUBLICIDAD

También insiste en su carácter contracultural y postlibertario y su dominio del ámbito cibernético, con referencias a la cultura pop y cinematográfica (de 'Matrix' a 'El Señor de los Anillos') y el uso de memes cargados de ironía.

En 'Los regresores' (Galaxia Gutenberg), la politóloga estadounidense Susan C. Stokes se centra en entender por qué los propios líderes han comenzado a atacar la democracia alrededor del mundo y cómo frenar esa ola.

PUBLICIDAD

Si hasta hace poco el mayor peligro para la democracia solía ser un eventual golpe militar, ahora -dice Stokes- son los propios presidentes y primeros ministros quienes atacan a las instituciones, con mensajes de desprecio a la judicatura, el sector público y los medios de comunicación.

Stokes relaciona el auge de esos liderazgos con el aumento de la brecha salarial y la polarización que conlleva. A partir de las últimas décadas del siglo XX, señala, con la desrregulación e integración global de los mercados, la brecha salarial aumentó y ésto facilitó el avance de los populismos de derechas (en clave identitaria) y de izquierdas (en clave salarial) alrededor del mundo.

PUBLICIDAD

En el libro analiza, con datos y estadísticas, los casos de Estados Unidos, Reino Unido y Suecia -"derecha etnosocialista"- y los "populismos de izquierdas" en Latinoamérica.

"Los países con mayor desigualdad tienden a estar más polarizados, sus líderes avivan la desconfianza, usan lenguaje basura, tratan de convencer a sus simpatizantes de que la judicatura, los medios y partidos tradicionales están podridos", señala Stokes.

PUBLICIDAD

Ante el caos generado, ellos emergerán como garantes de la seguridad. La antidemocracia acaba siendo "un mal menor" para mantener a "los otros" alejados del poder. Para eso sirven las retóricas de odio, subraya.

En cuanto a cómo combatirlo, recuerda en primer lugar que los sesgos cognitivos hacen que nadie esté a salvo de sus efectos.

Políticas que reparen la desigualdad, hacer que el público sea consciente del "bajo rendimiento" que de hecho suelen tener los gobiernos regresores o hacer ver que somos más complejos de lo que las fuerzas polarizantes quieren hacer creer son algunas de las pautas que marca.

También incide en el poder de la información veraz y detallada a la hora de restaurar la confianza en las instituciones. "Nuestros estudios demuestran que la idea de que quienes apoyan a los regresores son inmunes a la información veraz es demasiado pesimista". EFE