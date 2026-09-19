Moriba: "Esta victoria nos tiene que ayudar a recuperar la confianza"

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Vigo, 19 sep (EFE).- El internacional guineando Ilaix Moriba, autor del segundo gol del Celta en la goleada ante el Racing (5-0), no escondió la importancia de sumar el primer triunfo de la temporada antes del largo parón que vivirá la Liga.

“El equipo empezó un poco mal. Aunque no quieras, la confianza no es la misma por los resultados. Hemos empezado con dudas, pero esta victoria nos viene muy bien para irnos al parón con otras sensaciones y ser nosotros mismos”, declaró.

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El mediocentro espera que el partido de hoy sea un punto de inflexión para el Celta porque “queremos ir a por los objetivos que nos habíamos marcado”.

“A veces las cosas no salen como uno quiere, pero hoy salieron y hay que disfrutarlo. Esta victoria nos tiene que ayudar a recuperar la confianza y a ser nosotros mismos, pero el equipo venía trabajando bien”, manifestó. EFE

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