Localizadas la mujer de 67 años y a su nieta de 8 perdidas en una ruta en Asturias

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Oviedo, 19 sep (EFE).- La mujer de 67 años y su nieta de 8 que estaban siendo buscadas por la Guardia Civil tras desorientarse cuando realizaban el descenso de la ruta de la Cruz de Priena, en el municipio asturiano de Cangas de Onís, han sido localizadas.

Según ha informado el Instituto Armado, la Central Operativa de Servicio recibió un aviso sobre las 19:45 horas procedente del 112 en el que solicitaba que se activasen los medios para el rescate de ambas.

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La Guardia Civil movilizó, en ese momento, el retén del Grupo de Rescate para las labores de búsqueda.

Finalmente, en torno a las 21:00 horas, familiares de ambas, que también estaban buscándolas, las localizaron. EFE