Laprovittola: "Tenemos una gran oportunidad de ganar la Supercopa"

Guardar

Badalona (Barcelona), 19 sep (EFE).- El base argentino del Asisa Joventut Nico Laprovittola ha remarcado que el equipo verdinegro "tiene una gran oportunidad de ganar la Supercopa Endesa" este domingo ante su afición, después de vencer en la primera semifinal al Kosner Baskonia por 96-84.

El jugador argentino firmó 27 puntos, la tercera máxima anotación en una Supercopa Endesa tras los 30 puntos de Tyrice Rice (Barça) en 2016 y los 32 puntos de Greg Stewart (Joventut) en 1985.

PUBLICIDAD

"No hemos salido al partido como queríamos, pero era algo normal. Luego en la segunda parte hemos mejorado, hemos aprovechado las oportunidades y ahora debemos darlo todo mañana en la final", ha afirmado.

Laprovittola, por otro lado, ha hablado de la decisión de firmar por el Asisa Joventut este verano tras terminar contrato con el Barça, en la que es su segunda etapa en Badalona. "Fue una decisión fácil y rápida. Esta es mi casa, y aquí siempre han brillado todas mis calidades como jugador", ha destacado.

PUBLICIDAD

Por último, el argentino ha comentado el papel de la afición con miras a la final de este domingo (19:00 CET). "La afición fue clave para poder ganar al Baskonia, y mañana lo será para intentar lograr el primer título de la temporada", ha zanjado. EFE

jvs/xsf/arh