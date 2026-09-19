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La provincia de Alicante, en alerta naranja por lluvias y tormentas

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Madrid, 19 sep (EFE).- Alicante es este sábado la única provincia de España en aviso meteorológico de nivel naranja (peligro importante) ante la previsión de lluvias y tormentas fuertes.

El temporal de lluvias que ha afectado a la Comunidad Valenciana, Murcia, parte de Andalucía, Baleares y Cataluña ha remitido hasta afectar solo a la zona sureste de la península, en concreto en el litoral de Alicante, según informa la Agencia Estatal de Metereología (Aemet).

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En esa zona, en alerta naranja hasta mediodía y en amarilla hasta las 15:00, se esperan chubascos muy fuertes con una precipitación acumulada en una hora de 50 litros de agua por metro cuadrado.

En aviso amarillo, en la misma comunidad, el litoral sur de Valencia hasta las 17:00, con previsión de precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado.

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Dos zonas de la Región de Murcia se encuentran también en aviso amarillo por el mencionado temporal -hasta las 17:00-, con 20 litros por metro cuadrado en la zona de Campo de Cartagena y Mazarrón-Murcia, y de 15 litros por metro cuadrado en el valle del Guadalentín, Lorca y Águilas-Murcia.

Las consecuencias más graves de este temporal han tenido lugar en Cataluña, donde los servicios de emergencia localizaron la madrugada del jueves el cuerpo sin vida de un hombre, a unos 500 metros de su vehículo arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf.

Andalucía es la tercera comunidad en aviso amarillo, en este caso por fuertes vientos en la zona del Estrecho y el litoral de Cádiz durante toda la jornada, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora de viento de levante. EFE

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