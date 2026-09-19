José Alberto: "Es un resultado muy duro"

Vigo, 19 sep (EFE).- José Alberto, entrenador del Racing, dijo este sábado, tras encajar una nueva goleada frente al Celta (5-0) en Balaídos, que su equipo necesita hacer “un análisis muy profundo” para detectar en qué están fallando cuando juegan a domicilio.
“Es un resultado muy duro, muy doloroso para nosotros porque creo que en la primera parte hemos estado bien hasta el segundo gol. Estábamos interpretando bien, generando muchas ventajas y progresando en el juego. Creo que hemos sido pocos agresivos en ese tramo final, todo lo contrario que el Celta”, afirmó.
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“Ellos sí que olieron la sangre en la recuperación del primer y del segundo gol, siendo muy intensos en la presión -continuó explicando-. A partir de ahí ya nos fue muy complicado porque perdimos el control y nos hemos desajustado. En la segunda parte intentamos variar, ajustar un poco para ir a pares, pero con el tercer gol se acabó el partido”.
El técnico racinguista defendió sus rotaciones porque “ahora mismo no somos capaces de soportar tres partidos en una semana”, pero confesó que si pudiera no tomaría “las mismas decisiones” porque la semana es “muy dura” para su equipo.
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“Tenemos que hacer un análisis muy profundo de lo que estamos haciendo fuera de casa porque necesitamos ser más competitivos y adaptarnos a la categoría lo antes posible porque nos está costando mucho”, concluyó. EFE.
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