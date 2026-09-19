Jódar arrolla a Garín y pone a España a un paso de la fase final de Bolonia

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- Rafa Jódar ganó con autoridad Cristian Garín por 6-0 y 6-2 y sumó el segundo punto para España en la eliminatoria contra Chile, que sitúa al conjunto que capitanea David Ferrer a un paso de la fase final de la Copa Davis que se disputará noviembre en Bolonia (Italia).

España, con dos debutantes, subrayó el gran momento de sus dos jugadores para encarrilar el triunfo y propiciar la primera derrota de Chile, como local, desde hace quince años.

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El combinado chileno nunca ha perdido en casa con Nicolás Massu como capitán y lleva doce eliminatorias seguidas invicto como anfitrión. Ahora, ante España, está a un partido de poner fin a esa buena racha.

Jódar tardó una hora y 4 minutos en ganar a Garín. Previamente, Dani Mérida, que también debutaba con la selección española, logró una remontada y un triunfo ante Alejandro Tabilo, por 5-7, 6-3 y 6-3, que ponía delante a España ante Chile.

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La serie, ahora con ventaja de 2-0 para España, se completará el domingo, con el partido de dobles entre Tomas Barrios Vera y Alejandro Tabilo contra Pedro Martínez y Jaume Munar. Después, Alejandro Tabilo se medirá a Rafa Jódar y Cristian Garín a Dani Mérida.

Un solo triunfo en los tres partidos que quedan clasifica a España para la final entre ocho que se jugará en Bolonia en noviembre. EFE

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