Incendio en una residencia de Pamplona obliga a reubicar a medio centenar de pacientes

Pamplona, 19 sep (EFE).- Un incendio declarado a las 20:55 horas de este viernes en una habitación de la residencia Padre Menni, situada en el Paseo de los Enamorados de Pamplona, ha obligado a reubicar a medio centenar de pacientes. EFE

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