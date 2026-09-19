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Illa defiende que reformar el modelo de financiación "también es cohesionar España"

18/09/2026 El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, tras una reunión, en el Palau de la Generalitat de Catalunya, a 18 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El encuentro tiene lugar para analizar y valorar la eficiencia del servicio público de justicia y la coordinación en competencias compartidas entre el Ejecutivo central y el Govern de la Generalitat. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
18/09/2026 El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, tras una reunión, en el Palau de la Generalitat de Catalunya, a 18 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El encuentro tiene lugar para analizar y valorar la eficiencia del servicio público de justicia y la coordinación en competencias compartidas entre el Ejecutivo central y el Govern de la Generalitat. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que la reforma del modelo de financiación autonómico "también es cohesionar España", y ha añadido que hay un acuerdo unánime de que el modelo actual debe ser revisado.

En una entrevista concedida a 'El Periódico' recogida por Europa Press este sábado, Illa ha expuesto que el nuevo modelo supone una aportación de 21.000 millones de euros: "Se tiene que hacer sin que nadie pierda y nadie pierde; naturalmente los comunidades que están mejor financiadas ganarán mucho menos y las que están peor, ganarán más", ha añadido.

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Además, ha reclamado que tiene que reducirse la diferencia de financiación por habitante "ajustado entre el que más recibe y el que menos recibe".

"Estos criterios se cumplen. Todos son susceptibles de mejora y no me niego a que se hagan aportaciones, pero me gustaría verlas escritas negro sobre blanco y esto daría mucha más credibilidad a aquellos que critican. Yo pido serenidad en este debate, pido rigor, y digo que es un sistema que no perjudica a nadie", ha apuntado.

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DIADA EN EXTREMADURA

Preguntado por su viaje a Extremadura para celebrar la Diada en esta comunidad ha dicho que esta es una decisión correcta porque "no se puede entender Cataluña sin la aportación de los 100.000 catalanes de origen extremeño".

"Queremos subrayar aquello que nos une en un momento en que hay una auténtica obsesión por parte de algunos en dividir, dividirnos: a los extremeños con los catalanes, a los catalanes entre nosotros mismos, con el resto de de España, entre los europeos, un afán de dividir", ha advertido.

ENERGÍA NUCLEAR

Por otra parte, en referencia a la prórroga de la central nuclear de Almaraz y si esto puede afectar a las fechas de cierre previstas para las centrales catalanas de Ascó y Vandellós ha destacado que Extremadura es "un ejemplo a seguir" en energías renovables, un ámbito en el que considera que Cataluña debe mejorar porque está a la cola.

"No tengo una postura dogmática, vamos a analizar cómo están las cosas. Lo que no quisiera es que este debate que algunos pretenden anticipar cuando todavía falta tiempo para tomar una decisión implique un relajamiento con respecto al trabajo que tenemos que hacer en Cataluña en energías renovables", ha dicho sobre el cierre de las centrales.

CEUTA

Acerca de la situación en Ceuta ha asegurado que se trata de una situación "francamente delicada" en la que el Gobierno ha movilizado todos los recursos que tenía que movilizar, y ha añadido que lo mínimo exigible en estos casos es un mínimo de lealtad institucional.

Según Illa se ha "visto poco" de la lealtad y el sentido de Estado y ha insistido en que el Ejecutivo ha desplegado todos los recursos que podía desplegar.

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pronosticado que va a ganar las próximas elecciones y seguirá gobernando porque afirma que los 8 años de gobierno han sido positivos a nivel de crecimiento de la economía, aunque señala que quedan cosas por hacer en ámbitos como la vivienda y el coste de la vida: "Auguro una campaña muy reñida, y algunos se van a dar la sorpresa", ha zanjado.

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