Hoy será noticia. Domingo, 20 de septiembre

Guardar

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Asociaciones vecinales se concentrarán en el Tarajal

PUBLICIDAD

Ceuta (EFE).- Asociaciones vecinales prevén realizar hoy concentraciones en el Tarajal, cerca de la frontera, hasta donde llegará una marcha motera que incluirá un homenaje a la Legión con motivo de su 106 aniversario.

Mientras varios miles de personas que entraron masivamente a la ciudad continúan acampados en las playas de Benítez y Trampolín a la espera de nuevos centros de acogida en Ceuta.

PUBLICIDAD

FIESTA ROSA

Pedro Sánchez acude a la tradicional fiesta de la Rosa del PSC

Gavà (Barcelona) (EFE).- El PSC celebra este domingo su tradicional Fiesta de la Rosa en la Pineda de Gavà, con la participación del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

Así mismo, también participará el presidente de la Generalitat de Cataluña y primer secretario del PSC, Salvador Illa.

PARTIDOS PP

Núñez Feijóo interviene en un acto del PP en Badalona

Badalona (Barcelona) (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto con el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández interviene este domingo en un acto político en Badalona.

PUBLICIDAD

Acto en el que también participará el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

El equipo de 'La bola negra' desembarca en el Festival de San Sebastián

San Sebastián (EFE).- El equipo de 'La bola negra', encabezado por sus directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, desembarca este domingo en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián, donde se proyectará por primera vez en España.

PUBLICIDAD

En esta misma jornada, se presentan tres candidatas a la Concha de Oro: 'Brace Your Heart', 'Glaxo' y 'Krux'.

BIENAL FLAMENCO

José Mercé y su espectáculo 'Toque a rebato' en el Teatro de la Maestranza de Sevilla

Sevilla (EFE).- El cantaor José Mercé regresa este domingo al Teatro de la Maestranza de Sevilla dentro de la Bienal de Flamenco con el espectáculo "Toquen a rebato".

PUBLICIDAD

Espectáculo que repasa su repertorio acompañado de los guitarristas David de Arahal, José del Tomate y Manuel Cerpa.

EL TIEMPO

Aumento de temperaturas en el norte y rachas fuertes de viento en Cádiz

Madrid (EFE).- El tiempo estable predominará este domingo en la mayor parte de España con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que aumentarán de nuevo en la mitad norte, aunque en Cádiz las rachas de viento serán muy fuertes, de hasta 80 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

El temporal de lluvias que ha asolado el área mediterránea de Comunidad Valenciana, Región de Murcia, parte de Andalucía, Baleares y Cataluña, provocando un fallecido en esta última comunidad, cederá por completo y el domingo será un día estable, protagonizado por altas presiones.

EFE

plv