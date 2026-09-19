Hidalgo: "Hay que estar preparados para sufrir"

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A Coruña, 19 sep (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, asume que a su equipo le tocará “sufrir” durante varias fases del partido que mañana, domingo, disputará contra el Betis en Riazor.

“Hay que estar preparados para sufrir. Sabemos el rival que viene y el partido que toca. Va a haber momentos que va a tocar sufrirlo, en el que necesitaremos estar juntos y ser sólidos”, manifestó en rueda de prensa.

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El técnico deportivista está pendiente del estado físico de varios jugadores porque han sufrido “un proceso vírico”, por eso, sin desvelar el nombre de los afectadores, avisa de que mañana necesitarán “mucha energía” sobre el césped para frenar “a un equipo de Liga de Campeones.

“El Betis está muy bien trabajado, tiene muchísimo talento y mucha determinación en el último tercio. Necesitamos ese plus de energía que nos dé esa frescura con los jugadores que tengamos en el once”, indicó.

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Auguró un partido “complicado” ante un rival que lleva “mucho peso” en el partido y que les obligará a estar “muy bien ajustados” para evitar sus rápidas transiciones.

En este sentido, destacó la importancia de quitarle la pelota al conjunto bético porque “ellos tampoco se encuentran cómodos defendiendo, así que necesitaremos esa valentía para hacerles daño en el último tercio”.

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“Para ganar habrá que hacer un partido muy serio, muy sólido. Será importante conceder lo mínimo posible y hacerles daño con balón, exigirles ese trabajo defensivo. Habrá que estar muy atentos también a los períodos de transición que tiene el Betis porque se activan rapidísimo y tienen mucha energía por bandas”, aseveró.

Finalmente, tras reconocer que ante el Sevilla generaron “muy pocas situaciones de gol, Antonio Hidalgo criticó el parón que vivirá la competición a partir de la próxima semana porque es “demasiado largo”. EFE

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