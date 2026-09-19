Giráldez: "El resultado es excesivo"

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Vigo, 19 sep (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, consideró “excesivo” el 5-0 de su equipo ante el Racing, sobre todo porque firmaron, a su juicio, “la peor” primera parte de la temporada.

“La gente de dentro siempre ha confiado y hoy ha tenido su recompensa. Nuestra primera parte es mala, creo que es la peor que hemos hecho este año, y nos vamos 2-0 al descanso. El fútbol tiene estas cosas. Y a partir del 3-0 vimos a un equipo liberado, jugando muy bien. El resultado es excesivo”, indicó.

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En rueda de prensa, el técnico insistió en que el Racing fue “superior” en la primera parte, lamentó que el balón pesase “como si fuese una bomba” a sus jugadores porque “hemos estado demasiado tensos, necesitamos tener más tranquilidad con la pelota”.

“Nos vamos con una alegría al parón, pero hay que tener tranquilidad y calma. Nosotros queremos más”, declaró Claudio Giráldez, quien dijo marcharse "aliviado" porque esta victoria dará "tranquilidad" a los aficionados celestes, a los que veía "preocupados" por el arranque del equipo. EFE

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dmg/apa