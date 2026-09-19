Ferrer asegura que solo han "ganado una batalla" tras ponerse en ventaja 0-2 ante Chile

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Santiago de Chile, 19 sep (EFE).- El capitán español de Copa Davis David Ferrer aseguró este sábado que apenas han "ganado una batalla", tras los triunfos de Dani Mérida y Rafa Jódar en el inicio de la serie ante Chile que puso a España en ventaja 0-2 y a un paso de avanzar al fase final de Bolonia (Italia) en noviembre próximo.

"Es un muy buen resultado, obviamente. Nos vamos con la victoria 2-0 arriba, pero no hemos conseguido nada todavía, hemos ganado una batalla, pero mañana volvemos a empezar", dijo Ferrer en conferencia de prensa.

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El extenista español fue cauteloso frente al duelo de dobles que abrirá este domingo la última jornada de la eliminatoria y que enfrentará a la dupla chilena Tabilo y Tomás Barrios contra Jaume Munar y Pedro Martínez.

Ferrer celebró los debuts de Mérida, de 21 años, y Jódar, de 20 años, en el equipo español, quienes supieron imponerse a sus rivales.

Jódar, número 14 del ranking mundial, se impuso por 0-6, 2-6 en el segundo partido jugado en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional de Santiago, luego del triunfo de su compatriota Daniel Mérida abriendo la serie con un triunfo por 7-5, 3-6 y 3-6 ante Alejandro Tabilo.

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"Muy feliz y muy contentos por el debut de Dani (Mérida) y de Rafa en la Copa Davis, con el público en contra -que nunca es fácil-, pero han demostrado una madurez superior para jugadores de su edad", señaló.

El capitán hispano se mostró agradecido con la ovación que recibió del público chileno en la cancha cuando fue presentado antes del inicio de los partidos.

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"Muy agradecido del público chileno, tengo buenos recuerdos acá en Chile. Es normal que animen a su equipo, pero siempre con respeto y educación y el equipo español lo valoramos mucho", cerró. EFE

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