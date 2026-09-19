Fallece una persona y siete resultan heridas en el incendio en una residencia de Pamplona

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Pamplona, 19 sep (EFE).- Una persona ha fallecido y siete han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo a consecuencia de un incendio declarado a las 20:55 horas de este viernes en una habitación de la residencia Padre Menni, situada en el Paseo de los Enamorados de Pamplona, que ha obligado a reubicar a medio centenar de pacientes.

El incendio, ha informado el Gobierno de Navarra, ha sido extinguido por los bomberos, pero como medida preventiva y, ante la imposibilidad de que los residentes pasen la noche en el centro, alrededor de 50 pacientes han sido reubicados.

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La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias y la Policía Municipal de Pamplona ha colaborado en el operativo. EFE