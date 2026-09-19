España derrota a Chile y peleará por la medalla de oro en el Mundial en silla

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- La selección española de balonmano en silla de ruedas peleará por el oro en el Mundial que se disputa en la localidad barcelonesa de Granollers, tras imponerse este sábado por 2-0 (7-6 y 7-6) a Chile en las semifinales del torneo.

Un sufrido triunfo en el que jugó un papel fundamental Lorenzo Edjang, máximo anotador del encuentro con nueve puntos, que lideró el ataque español en los instantes finales de las dos mangas.

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Finales en los que el encuentro pareció convertirse en un mano a mano entre el jugador español y el chileno Jorge Carrasco, que hizo soñar al equipo sudamericano con la victoria en el primer parcial tras forzar el gol de oro (6-6).

De hecho, Carrasco dispuso dos ocasiones para otorgar la primera manga al conjunto chileno, pero si en la primera fue el portero español Francisco Cazurro en la segunda fue el poste quien evitó el gol.

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Una circunstancia que no desaprovechó Lorenzo Edjang para decantar definitivamente la primera manga a favor del equipo español (7-6) con un lanzamiento fiinal.

Igualmente tenso fue el final del segundo set en el que Chile llegó en ventaja (5-6) a los dos minutos finales gracias al acierto de Jorge Carrasco, que cerró la contienda con un total de siete puntos.

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Pero ni el buen hacer de Carrasco pudo impedir que España con dos certeros lanzamientos de Lorenzo Edjang diera la vuelta al marcador (7-6) para certificar su presencia en la gran final en la que los de Óscar Perales se medirán este domingo a Japón, que se impuso por 0-2 (9-10 y 9-11) a Portugal en la primera semifinal. EFE