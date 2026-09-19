España aventaja 0-2 a Chile en la eliminatoria de la Copa Davis

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Santiago de Chile, 19 sep (EFE).- España consiguió este sábado colocarse a una victoria de clasificarse para el Final 8 de la Copa Davis en Bolonia (Italia) después de ganar los dos primeros partidos individuales de la eliminatoria ante Chile que se disputa en la ciudad de Santiago.

El madrileño Rafa Jódar, debutante en esta competición, que cumplió 20 años el viernes, tuvo un desempeño sólido para ganar el segundo partido en dos sets de 0-6 y 2-6, ante Cristian Garín, en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional de Santiago.

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El tenista español (14 ATP) fue implacable en el primer set sacando el primer juego con marcador de 15-40 para inmediatamente después conseguir la primera rotura de servicio frente a un Garín (133 ATP), que no pudo oponer resistencia.

El chileno intentó volver al partido en el tercer y cuarto juego disputando más puntos en el marcador, pero sin conseguirlo ante la contundencia del rival que cerró con un 0-6.

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En el segundo set, Jódar volvió a ponerse al frente desde el inicio, mientras que Garín consiguió su primer punto en el segundo juego que ganó por 40-15.

A partir de ahí, el tenista revelación hispano volvió a quebrar dos veces más el servicio de la raqueta local para colocarse 1-5, antes de que Garín tuviera una respuesta en el séptimo juego que se llevó tras llevarlo a 40-30.

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Jódar terminó su labor cerrando con un 2-6 en el último juego en el que Garín no tuvo recursos para defender su servicio, y el español demostró por qué está llamado a consolidarse en el 'top 10' de la lista mundial de la ATP.

En el primer partido, Dani Mérida se impuso para poner en ventaja a España tras derrotar a Alejandro Tabilo por 7-5, 3-6 y 3-6 y encaminarse a repetir presencia en la final de los ocho mejores.

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Tabilo había comenzado mejor la serie, llevándose el primer set, pero Mérida tuvo momentos clave que lo llevaron a remontar el marcador a partir del segundo set cuando la pizarra estaba igualada por 3-3.

Mérida logró consolidarse ante Tabilo y arrasó en los últimos tres juegos del tercer set con el que consiguió poner la serie en ventaja por 0-1.

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Esta eliminatoria continuará este domingo con una jornada que empezará con el partido de dobles que disputarán las parejas Tabilo y Tomás Barrios contra los españoles Jaume Munar y Pedro Martínez.

El cuarto partido de la ronda será de Tabilo ante Jódar, y el último encuentro lo jugarán Garín contra Mérida. EFE

(foto)