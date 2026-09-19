En libertad los detenidos por la desaparición de un hombre en Ronda (Málaga), que siguen investigados

12/05/2020 Juzgado de Guardia de Málaga capital POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA

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El tribunal de Instancia de Ronda (Málaga), plaza número 1, en funciones de guardia, ha decretado libertad para las cuatro personas detenidas en relación con la desaparición de un joven en dicha localidad hace dos años, aunque siguen investigados.

Así lo han informado fuentes judiciales a Europa Press, quienes han indicado que "sin perjuicio de los cambios que pueda haber a lo largo de la instrucción", están siendo investigados por los presuntos delitos de homicidio/asesinato y malos tratos.

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Asimismo, han señalado que ninguna parte ha solicitado el ingreso en prisión para estos cuatro detenidos y han apuntado que la causa se sigue instruyendo.

La Policía Nacional desplegó el pasado miércoles un operativo en la vivienda en la localidad malagueña de Ronda relacionada con este joven, desaparecido desde mayo de 2024, y al que ya se le buscó en el momento de la desaparición y posteriormente el pasado mes de marzo.

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Desde primeras horas de ese día, se llevó a cabo un operativo por parte de efectivos policiales de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), que practicaron diligencias de inspección y registro y arrestaron a estas cuatro personas, que son del entorno cercano al joven.