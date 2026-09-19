Espana agencias

El Real Madrid y el Atlético no fallan; el Espanyol le arrebata el invicto al Madrid CFF

Guardar

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El Real Madrid y el Atlético de Madrid no fallaron este sábado ante el Valencia (3-1) y el Logroño United (1-0), respectivamente, y sumaron tres puntos en una cuarta jornada en la que el Espanyol goleó al Madrid CFF (5-1) para acabar con su condición de invicto.

Felicia Schröder, el fichaje estrella del conjunto blanco, reapareció tras cumplir dos partidos de sanción y lo hizo por todo lo alto, con un gol. El Real Madrid abrió el marcador por medio de Elisa Senss y encarriló un encuentro en el que también volvió a jugar Athenea del Castillo, recuperada de la fractura de clavícula derecha por la que tuvo que pasar por el quirófano. La internacional española regresó con gol y contribuyó al definitivo 3-1.

PUBLICIDAD

Tampoco falló el Atlético de Madrid, que se impuso por la mínima al Logroño United (1-0) gracias a un solitario tanto de Allegra Poljak en el minuto 20. La delantera rojiblanca aprovechó una gran acción individual de Fiama Benítez, que se internó por la banda y puso un pase preciso para dejarla sola ante la portería y facilitar el tanto que decidió el encuentro.

El partido supuso, además, el reestreno como rojiblanca de Jenni Hermoso. La campeona del mundo inició en el minuto 55 su tercera etapa en el Atlético de Madrid, con el dorsal 9 a la espalda. Su entrada aportó experiencia y calma al conjunto madrileño, que supo conservar su ventaja hasta el final para sumar su segunda victoria de la temporada y alcanzar los seis puntos en la clasificación.

PUBLICIDAD

El Espanyol, por su parte, se gustó ante el Madrid CFF y logró su primer triunfo del curso (5-1) en un encuentro que dejó prácticamente encarrilado en la primera mitad. Lucía Vallejo y Paula Gutiérrez, con un doblete, fueron las encargadas de poner tierra de por medio antes del descanso. El conjunto madrileño recortó distancias por medio de Diki, pero las blanquiazules sentenciaron tras el paso por vestuarios con los goles de Browne y Escot.

El conjunto catalán fue creciendo con el paso de los minutos hasta romper definitivamente el partido en torno a la media hora. Su ambición, presión e intensidad desarbolaron a un Madrid CFF que no encontró respuesta ni precisión en ataque. La derrota pone fin al invicto del conjunto madrileño y permite al Barcelona quedarse como líder en solitario.

En el otro encuentro de la jornada, el Badalona Women resistió en inferioridad numérica desde el minuto 33, cuando fue expulsada su portera María Valenzuela, y logró rescatar un punto ante una Real Sociedad que sigue sin conocer la victoria en este inicio de la Liga F Moeve (0-0).

El conjunto vasco buscó el gol hasta el final y dispuso de sus mejores ocasiones en un tanto anulado a Chacón y un remate al travesaño de Seelenfreund, pero no encontró la manera de superar a un Badalona Women que defendió el empate con una jugadora menos durante más de una hora.

La Real Sociedad termina así la cuarta jornada con dos puntos y sin lograr enderezar su inicio de campeonato, marcado también por la inesperada marcha de su anterior entrenador, Arturo Ruiz, con la temporada ya comenzada. EFE

avm/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar La Primitiva hoy sábado 19 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar La Primitiva hoy sábado 19 de septiembre: números ganadores del último sorteo

La Primitiva: este es el número ganador del sorteo del 19 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: este es el número ganador del sorteo del 19 de septiembre

Comprobar Bonoloto del sorteo de este sábado 19 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto del sorteo de este sábado 19 de septiembre de 2026

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 19 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 19 septiembre

Jennifer, la abogada que cambió Barcelona por un pueblo para dar clases de pilates: “En la ciudad tardas para llegar a todos los sitios y no tienes vida social”

Dejó atrás un bufete de abogados para mudarse por amor a Toledo y celebra haber ganado calidad de vida junto a sus dos hijos

Jennifer, la abogada que cambió Barcelona por un pueblo para dar clases de pilates: “En la ciudad tardas para llegar a todos los sitios y no tienes vida social”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de la bomba de agua en los coches: “Si no se mueve, no vale para nada”

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

ECONOMÍA

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

DEPORTES

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”