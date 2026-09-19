El Real Madrid y el Atlético no fallan; el Espanyol le arrebata el invicto al Madrid CFF

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El Real Madrid y el Atlético de Madrid no fallaron este sábado ante el Valencia (3-1) y el Logroño United (1-0), respectivamente, y sumaron tres puntos en una cuarta jornada en la que el Espanyol goleó al Madrid CFF (5-1) para acabar con su condición de invicto.

Felicia Schröder, el fichaje estrella del conjunto blanco, reapareció tras cumplir dos partidos de sanción y lo hizo por todo lo alto, con un gol. El Real Madrid abrió el marcador por medio de Elisa Senss y encarriló un encuentro en el que también volvió a jugar Athenea del Castillo, recuperada de la fractura de clavícula derecha por la que tuvo que pasar por el quirófano. La internacional española regresó con gol y contribuyó al definitivo 3-1.

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Tampoco falló el Atlético de Madrid, que se impuso por la mínima al Logroño United (1-0) gracias a un solitario tanto de Allegra Poljak en el minuto 20. La delantera rojiblanca aprovechó una gran acción individual de Fiama Benítez, que se internó por la banda y puso un pase preciso para dejarla sola ante la portería y facilitar el tanto que decidió el encuentro.

El partido supuso, además, el reestreno como rojiblanca de Jenni Hermoso. La campeona del mundo inició en el minuto 55 su tercera etapa en el Atlético de Madrid, con el dorsal 9 a la espalda. Su entrada aportó experiencia y calma al conjunto madrileño, que supo conservar su ventaja hasta el final para sumar su segunda victoria de la temporada y alcanzar los seis puntos en la clasificación.

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El Espanyol, por su parte, se gustó ante el Madrid CFF y logró su primer triunfo del curso (5-1) en un encuentro que dejó prácticamente encarrilado en la primera mitad. Lucía Vallejo y Paula Gutiérrez, con un doblete, fueron las encargadas de poner tierra de por medio antes del descanso. El conjunto madrileño recortó distancias por medio de Diki, pero las blanquiazules sentenciaron tras el paso por vestuarios con los goles de Browne y Escot.

El conjunto catalán fue creciendo con el paso de los minutos hasta romper definitivamente el partido en torno a la media hora. Su ambición, presión e intensidad desarbolaron a un Madrid CFF que no encontró respuesta ni precisión en ataque. La derrota pone fin al invicto del conjunto madrileño y permite al Barcelona quedarse como líder en solitario.

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En el otro encuentro de la jornada, el Badalona Women resistió en inferioridad numérica desde el minuto 33, cuando fue expulsada su portera María Valenzuela, y logró rescatar un punto ante una Real Sociedad que sigue sin conocer la victoria en este inicio de la Liga F Moeve (0-0).

El conjunto vasco buscó el gol hasta el final y dispuso de sus mejores ocasiones en un tanto anulado a Chacón y un remate al travesaño de Seelenfreund, pero no encontró la manera de superar a un Badalona Women que defendió el empate con una jugadora menos durante más de una hora.

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La Real Sociedad termina así la cuarta jornada con dos puntos y sin lograr enderezar su inicio de campeonato, marcado también por la inesperada marcha de su anterior entrenador, Arturo Ruiz, con la temporada ya comenzada. EFE

avm/jl