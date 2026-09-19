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El PP cree que la seguridad es una excusa y pide que se juegue en Ceuta el España-México

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Madrid, 19 sep (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha considerado este sábado que "la seguridad es una excusa" después de que Interior pidiera no celebrar en Ceuta un partido de la selección española sub-20 contra México, y ha considerado que "moleste a quien moleste, España debe jugar" en la ciudad autónoma.

Sémper ha colgado este mensaje en la red social X tras publicarse que la Comisaría General de Seguridad Ciudadana ha enviado una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para solicitar que se cancele el partido amistoso de la selección previsto para el 30 de septiembre en Ceuta por la "presión migratoria existente y el contexto de conflictividad social que trae consigo".

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"¿Por qué es seguro jugar un Ceuta-Valladolid mañana y no un España-México en unos días? La seguridad es una excusa. El Gobierno prefiere asfixiar a los ceutíes antes que hacer su trabajo y recuperar la normalidad", ha señalado.

En otro mensaje en la misma red, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha ironizado con unas recientes declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en las que habló de la "sensación de inseguridad subjetiva" de los ceutíes.

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"¿No era Marlaska el que decía que la inseguridad en Ceuta era una sensación subjetiva de los ceutíes? Nos toman el pelo. No son un gobierno, son una banda", ha denunciado. EFE

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