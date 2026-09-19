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El PP cita de nuevo al Senado a los ministros que no acudieron en agosto a sus comisiones

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Madrid, 19 sep (EFE).- El PP ha anunciado este sábado que ha registrado en el Senado peticiones de comparecencia en sus respectivas comisiones de los ministros de Interior, Defensa y Exteriores, que se ausentaron en agosto de las que estaban convocados para dar explicaciones por la crisis de Ceuta, porque optaron por darlas en el Congreso.

En una nota de prensa, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha pedido a Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Asuntos Exteriores) que "salgan de su desacato parlamentario y cumplan con la ley".

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Los presidentes de las tres comisiones se pondrán en contacto con los tres ministerios para fijar las fechas de las comparecencias.

Marlaska en dos ocasiones, Robles y Albares no acudieron al Senado en agosto porque unos días después estaban citados en el Congreso, donde dieron la información de sus departamentos sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio.

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El PP entonces solicitó al Tribunal Supremo mediante una medida cautelarísima que obligara a los tres ministros a presentarse en el Senado antes de que acabara agosto.

La sala de vacaciones del alto tribunal, en un auto del día 22, denegó la petición, por no estar acreditada la especial urgencia legalmente exigible para proceder sin dar audiencia a la parte contraria.

Según el Supremo, las explicaciones de los ministros no perdían eficacia si se daban en el período ordinario parlamentario que comenzaba el 1 de septiembre. EFE

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