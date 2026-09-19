El Nuevo Pepico Amat da la bienvenida a Messi, que llega al Eldense con un patrocinio

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Elda (Alicante), 19 sep (EFE).- El Nuevo Pepico Amat dio la bienvenida a Leo Messi, que ha cerrado la compra del Eldense, con una pancarta en la grada en el choque ante el Eibar de este sábado, cuando se ha confirmado que el futbolista argentino aportará un patrocinador a la entidad.

La cadena MiM, propiedad de Messi, y gestionada por Meliá Hoteles será el nuevo patrocinador principal del club alicantino, que esta semana ha cumplido 105 años de existencia.

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La 'semana grande' del Eldense no ha podido ser completada en el encuentro ante el Eibar que ha terminado con derrota en el estreno de Javier Calleja como entrenador (1-2). Hasta el momento, el equipo alicantino suma cinco puntos de dieciocho posibles en las seis primeras jornadas de LaLiga Hypermotion.

EFE

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