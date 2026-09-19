El Celta traslada sus dudas al Racing

Vigo, 19 sep (EFE).- El Celta sumó su primera victoria de la temporada ante el Racing (5-0), que encajó, cuatro días después de ser apabullado por el FC Barcelona (7-2) en el Camp Nou, una nueva goleada en Balaídos, donde los celestes exhibieron su pegada con cinco goles, dos en la primera parte -Hugo González y Moriba- y tres en la segunda -Miguel Román y doblete de Pablo Durán-. EFE

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