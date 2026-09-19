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'El canon Formentor', un "mamotreto" sobre la excelencia literaria

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Lara Malvesí

Barcelona, 19 sep (EFE).- Recuerda el director de la Fundación Formentor, el escritor y editor Basilio Baltasar, que la palabra "mamotreto" proviene del griego y en sus primeras definiciones se usaba para definir algo como "gordinflón" o que "parece criado por la abuela".

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La extensa obra 'El canon Formentor', publicada por Anagrama-Feltrinelli, podría calificarse como tal no solo por sus 733 páginas sino también, y especialmente, por su nutritiva dieta literaria a base de, exclusivamente, los mejores nombres de la literatura del último siglo.

Basta con leer que los preámbulos firmados por Jorge Herralde y Antoine Gallimard para hacerse una idea del nivel que se maneja en el tomo conmemorativo en torno a los ganadores del premio Formentor que nació en Mallorca en 1961: de Samuel Beckett a Jorge Luis Borges, pasando por Annie Ernaux, Juan Goytisolo o Javier Marías.

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El libro, -"quizá" el más voluminoso de Anagrama según reconoce su directora editorial Silvia Sesé- reconstruye la historia intelectual de uno de los galardones literarios más influyentes y ofrece, al mismo tiempo, una reflexión sobre la literatura contemporánea a través de las obras y los autores que han configurado su canon.

Buena parte de la obra la ocupan las reflexiones de los escritores invitados a comentar la figura y obra de los premiados, de Félix de Azúa a Paolo di Paolo, Holger Helbig, Marta Rebón, Jorge Volpi, Yannick Llored, Juan Luis Cebrián, Aurelio Major, Raquel Fernández Cobo, Victoria Cirlot o Anna Caballé.

Pero, ¿cuál es ese canon literario? Para Baltasar, "y sin que se ofenda nadie", es "aquello que debemos llamar con petulancia y arrogancia alta literatura".

¿Y qué es esa alta literatura? "Todo lo que pertenece más a la inteligencia del lector que a la satisfacción del lector", se atreve a empezar a definir el mallorquín, exeditor de Seix Barral.

Esa cualidad, prosigue, es la que representa el "espíritu Formentor", "una línea que pasa por todos los nombres ganadores de ese premio que vio la luz en Mallorca de la mano de los editores europeos Carlos Barral, Claude Gallimard y Giulio Einaudi, entre otros.

El propósito fue siempre reconocer aquellas obras que "ampliaban las posibilidades de la literatura y defender una concepción de la edición basada en la excelencia estética, la independencia crítica y el compromiso con la cultura", ha defendido Baltasar.

Esa vocación original es también la que siguió presidiendo el premio, cuenta, en la segunda etapa del galardón desde 2011.

Se da la circunstancia de que el premio Formentor, ahora dotado con 50.000 euros, se han convertido en esta segunda etapa, además, en una auténtica antesala de los premios Nobel de Literatura.

Entre otros ejemplos del fenómeno, la francesa Annie Ernaux, recibió en 2019 el Formentor y tres años más tarde obtuvo el premio de la Academia sueca. O el húngaro László Krasznahorkai, que tras conseguir el Formentor en 2024 se alzó al año siguiente con el Nobel de Literatura.

Más allá de los ensayos sobre los premiados de grandes nombres, el libro se completa con capítulos dedicados a la historia de Formentor, los orígenes del Premio y de las Conversaciones, con textos de Simón Pedro Barceló, Juan Goytisolo, Sergio Vila-Sanjuán, Manuel Rodríguez Rivero o el propio Camilo José Cela, entre otros.

Por mediación de Barceló, mecenas del premio, ha apuntado Baltasar, este año la entrega del galardón regresa en noviembre a Mallorca y al hotel Formentor original (ahora en manos de una cadena de hoteles de gran lujo).

Este 2026 el ganador del Formentor es el escritor y poeta portugués Gonçalo M. Tavares. El tiempo dirá si es el próximo premio Nobel de Literatura. EFE

(foto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8000925139)

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