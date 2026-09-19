El Barcelona encarrila las renovaciones de Raphinha, Marc Bernal y Xavi Espart

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Barcelona, 19 sep (EFE).- El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, ha confirmado que el club tiene "encaminadas" las renovaciones del delantero Raphael Dias ‘Raphinha’, el centrocampista Marc Bernal y el lateral Xavi Espart.

En su discurso dirigido a los socios compromisarios del club que han participado en la asamblea general celebrada este sábado, el máximo ejecutivo del área de fútbol ha explicado que el viernes encarriló la ampliación del contrato del capitán azulgrana hasta el 30 de junio de 2029.

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Deco, sin embargo, no ha confirmado en su intervención la duración de los nuevos contratos que firmarán Bernal y Espart, dos jugadores formados en La Masia. EFE