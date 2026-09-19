El Barcelona encarrila las renovaciones de Raphinha, Marc Bernal y Xavi Espart

Barcelona, 19 sep (EFE).- El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, ha confirmado que el club tiene "encaminadas" las renovaciones del delantero Raphael Dias ‘Raphinha’, el centrocampista Marc Bernal y el lateral Xavi Espart.
En su discurso dirigido a los socios compromisarios del club que han participado en la asamblea general celebrada este sábado, el máximo ejecutivo del área de fútbol ha explicado que el viernes encarriló la ampliación del contrato del capitán azulgrana hasta el 30 de junio de 2029.
PUBLICIDAD
Deco, sin embargo, no ha confirmado en su intervención la duración de los nuevos contratos que firmarán Bernal y Espart, dos jugadores formados en La Masia. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones
El organismo revisó también al alza el crecimiento de 2024, hasta el 3,7%, y fijó como definitivo el de 2023, en el 2,4%, tras incorporar nuevas fuentes estadísticas
Los 15 ejercicios con pesa rusa para ganar fuerza, potencia y masa muscular, según un entrenador personal: “Increíblemente prácticas para el trabajo de fuerza tradicional”
Andrew Tracey detalla en ‘Men’s Health’ una rutina que combina sentadillas, levantamientos y desplazamientos con carga para fortalecer el tren inferior
Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa
Rabat ha comunicado a la Unión Europea su disposición a activar los retornos, antes del debate en el Parlamento Europeo sobre la entrada de 80.000 personas a la ciudad autónoma
Julio Iglesias Jr. se sincera por primera vez sobre el revés judicial de su padre: “Fue un chasco muy grande y una gran tristeza”
El cantante ha contado cómo recibió la noticia de las acusaciones de delitos laborales y sexuales
Silvia Severino, psicóloga, explica “la clave” entre preocuparte y ocuparte:
La experta en tratamiento infanto-juvenil demostró la diferencia entre quedarse en el pensamiento y tomar acción
MÁS NOTICIAS