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El Barça y el Palma marcan el paso en una jornada de goleadas

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).-El Barça no baja el acelerador en las dos primeras jornadas del Torneo Apertura de la Liga Prime Futsal y, después de superar al Viña Albali Valdepeñas (2-5), volvió a imponerse con autoridad al Servigroup Peñíscola (6-1), en un encuentro que sentenció con una gran segunda mitad tras llegar al descanso con empate a un gol.

El brasileño Pito, autor de un triplete y que lleva cinco goles en dos partidos, y Adolfo, con dos tantos, lideraron la goleada del conjunto dirigido por Javi Rodríguez, que completó su pleno de victorias.

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También destacó el triunfo del Illes Balears Palma Futsal ante ElPozo Murcia Costa Cálida (8-3) en el partido de la jornada. Los baleares, que suman 6 puntos, se estrenaron con contundencia en Son Moix después de un duelo que comenzó igualado.

Lucão adelantó al Palma y Dener empató, aunque Deivão puso el 2-1 a tres segundos del descanso. Adri Rivera volvió a igualar tras la reanudación, pero el conjunto de Antonio Vadillo reaccionó con goles de Machado, Charuto, Alisson Neves, Fabinho, Dennis y Lucão para completar una goleada que deja al equipo murciano, mermado por las bajas, sin margen de error.

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El Jimbee Cartagena logró su primera victoria del campeonato al superar por 3-0 al Wanapix Zaragoza. Osamanmusa, con un doblete, y Tomaz marcaron los goles de un conjunto cartagenero que necesitó dos fogonazos iniciales y sentenció en el tramo final ante un rival recién ascendido que plantó batalla.

Por su parte, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad dejó escapar una ventaja de tres goles y empató 3-3 con el Quesos El Hidalgo Manzanares. Ivi, Perin y Diego Tosina situaron el 3-0, pero Daniel, Eloy y Povill, este último tras la expulsión de Perin, permitieron al conjunto manchego rescatar un punto.

Además, O Parrulo Ferrol y Catgas Energia protagonizaron otro empate a cinco goles. Los gallegos llegaron a dominar 3-0, pero el conjunto catalán remontó hasta el 3-5 antes de que Orzáez y Novoa rescataran un punto para los locales. EFE

jmd/jl

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