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El Albacete acumula ocho lesionados en seis jornadas de liga

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Albacete, 19 sep (EFE).- El Albacete acumula ocho jugadores lesionados en las seis primeras jornadas ligueras, situación que ha dejado con pocos recursos a su entrenador, Alberto González, quien empieza a estar cuestionado porque su equipo ha sumado un punto de dieciocho posibles en este arranque de temporada en la Segunda División.

El delantero Obeng se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en el debut ante Las Palmas y se perderá toda la temporada con casi total seguridad, mientras que en la segunda jornada se sumaron dos bajas más.

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Los centrocampistas Rober y San Bartolomé, con un golpe en el coxis y una rotura en los isquiotibiales, respectivamente, acabaron uniéndose a esta lista negra el duelo con el filial de la Real Sociedad.

En la tercera y con el Oviedo como oponente, los futbolistas lesionados fueron Pepe Sánchez, con un problema en la rodila y Munir, con una sobrecarga en el cuádriceps.

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El central Jesús Vallejo, en la cuarta jornada, fue convocado a Castellón, pero no pudo formar parte de la citación oficial por molestias musculares que le tienen apartado de la actividad deportiva desde entonces.

Y este viernes, en la derrota del Albacete ante el Córdoba (1-2), se sumaron dos bajas más, las de los defensores Javi Moreno y Lorenzo, por sendas molestias que el club albaceteño no ha terminado de especificar y que hacen aumentar la lista de la enfermería.

A ellos, hay que añadir al mediapunta Antonio Puertas, que se rompió el ligamento cruzado la temporada anterior y al canterano Capi, alejado de los terrenos de juego desde el verano por una dolencia sin concretar por parte del club castellanomanchego.

En total, la escuadra albaceteña acumula diez futbolistas con molestias que, por ahora, no podrán ayudar a que salga de la zona de descenso en la que está inmersa, con un punto tras seis jornadas disputadas. EFE

jml/cst/og

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