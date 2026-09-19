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El abogado de la familia de Edwin Arrieta representará a Colombia en la UE y en la OTAN

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Madrid, 19 sep (EFE).- El abogado Juan Gonzalo Ospina, que representa a la familia de Edwin Arrieta, cirujano colombiano asesinado en Tailandia por el español Daniel Sancho, ya condenado, será el embajador de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo, la OTAN y la Unión Europea.

Ospina ha confirmado esta semana en rueda de prensa que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, le ha elegido para este puesto, aunque aún está pendiente su nombramiento oficial, y por lo tanto dejará de ejercer como letrado en España.

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El despacho Ospina Abogados queda en manos de la otra socia directora, Beatriz Uriarte, con la que Juango -como se le conoce coloquialmente- lleva diez años trabajando como penalista, y ha compartido casos como el de la muerte de Edwin Arrieta, en el que logró la condena a cadena perpetua para Daniel Sancho.

Ospina defendido en los últimos meses al agitador Vito Quiles en varios de los procesos que ha tenido abiertos, entre ellos el seguido por presuntamente acosar a la salida de un restaurante a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, que fue archivado en primera instancia. Gómez ha recurrido este archivo y Quiles la ha denunciado a ella por denuncia falsa.

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Ospina, nacido en Colombia y criado en España, ha agradecido al presidente de su país natal la confianza que deposita en él y ha considerado "un privilegio y un honor" representar al nuevo Gobierno colombiano en las altas instituciones europeas, por ejemplo logrando mayor seguridad jurídica para atraer inversiones y luchando por renovar la visa Schengen para los colombianos.

"Daré lo mejor de mí", ha insistido durante un emotivo discurso en el que ha hecho repaso de su trayectoria desde que comenzó a ejercer la abogacía en 2011 y ha confesado que le cuesta dejar la toga, aunque supone que será provisionalmente. EFE

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