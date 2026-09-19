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Domingo, 20 de septiembre de 2026

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Madrid, 19 sep (EFE).-

SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Ceuta - Varios miles de migrantes continúan acampados en las playas de Benítez y Trampolín a la espera de nuevos centros de acogida en Ceuta, mientras asociaciones vecinales prevén realizar hoy concentraciones en el Tarajal, cerca de la frontera, hasta donde llegará una marcha motera que incluirá un homenaje a la Legión con motivo de su 106 aniversario.

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FIESTA ROSA.- Gavà (Barcelona) - El PSC celebra su tradicional Fiesta de la Rosa en la Pineda de Gavà, con la participación del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña y primer secretario del PSC, Salvador Illa.

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PARTIDOS PP.- Badalona (Barcelona) - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto con el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, interviene en un acto político en Badalona.

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PARTIDOS IU.- Madrid.- El líder de IU, Antonio Maíllo, interviene al inicio de la reunión de la Coordinadora Federal del partido, que debatirá entre otros asuntos el reglamento para las primarias de IU para elegir posibles candidatos para las próximas elecciones generales

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COMUNICACIÓN RADIO.- Madrid - Iñaki Gabilondo y Aimar Bretos advierten, en una entrevista con EFE con motivo del 40 aniversario de 'Hoy por Hoy', de que el señalamiento, el acoso y las agresiones a periodistas responden a un deterioro creciente del debate público, alimentado por prejuicios políticos "cada vez más cerrados", y defienden preservar medios y profesionales fiables frente a la desinformación.

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FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- San Sebastián - El equipo de 'La bola negra', encabezado por sus directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, desembarca este domingo en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián, donde se proyectará por primera vez en España. En esta misma jornada, se presentan tres candidatas a la Concha de Oro: 'Brace Your Heart', 'Glaxo' y 'Krux'.

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TIEMPO CALOR.- Madrid - Este domingo las temperaturas aumentarán especialmente en la mitad norte y se mantendrán con valores elevados en el resto, pudiendo superar los 35 grados en zonas del suroeste, con noches tropicales en la costa sur del Mediterráneo.

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FESTIVAL AÉREO.- Salou (Tarragona) - Salou (Tarragona) acoge este fin de semana la Festa al Cel, el festival aéreo más grande de España, con un programa en el que destaca una exhibición aérea con aviones de combate, como Eurofighter, aeronaves históricas, civiles, paracaidistas o pirotecnia.

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TRADICIONES PICAOS.- San Vicente de la Sonsierra Calvario (La Rioja). - Un número indeterminado de 'picaos', con el rostro tapado, golpean su espalda entre 800 y 1.000 veces con una madeja de algodón para cumplir esta tradición ancestral del municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra, que, en esta ocasión, se celebra con motivo de la Cruz de Septiembre, en un ambiente más recogido que cuando se conmemora el Jueves y Viernes Santo.

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MUNDIAL PUZZLES.- Valladolid.- Cientos de aficionados procedentes de setenta países participan en el VI Campeonato del Mundo de Puzzles que acoge Valladolid.

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SAN MATEO.- Logroño.- El desfile de carrozas es uno de los actos centrales y más vistosos de las Fiestas de San Mateo y de la Vendimia Riojana, que recorre el centro de Logroño.

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TOROS LOGROÑO.- Logroño.- Activistas protestan ante la feria taurina de Logroño con un acto en el que portan lápidas con nombres de toros muertos en las corridas.

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