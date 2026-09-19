Espana agencias

Domingo, 19 de septiembre de 2026

Guardar

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción deportes. El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan este domingo en una nueva entrega del derbi de la capital, esta vez en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, con los rojiblancos cuartos en la tabla con 13 puntos, y los merengues segundos con 15. También se juegan los partidos Getafe-Málaga, Deportivo-Betis, Villarreal-Levante y Valencia-Real Sociedad.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

.

BALONCESTO SUPERCOPA ESPAÑA

Badalona. El Asisa Joventut, campeón en 1985 y 1986, o el Kosner Baskonia, ganador de cuatro títulos seguidos entre 2005 y 2008, y el Valencia Basket, bicampeón y defensor del título, o el Barça, seis veces campeón -la última en 2015-, se enfrentan este domingo en la final de la Supercopa de España de baloncesto, que se juega desde en Palau Olimpic en Badalona.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

.

CICLISMO MUNDIALES

Redacción Deportes. Empiezan este domingo los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera de Montréal (Canadá) con las pruebas contrarreloj individual elite femenina y masculina, en las que la suiza Marlen Reusser y el belga Remco Evenepoel tratan de revalidar sus títulos.

(Texto) (Foto)

.

MOTOCICLISMO G.P. AUSTRIA

Redacción Deportes. Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en MotoGP; el checo Filip Salac (Kalex), en Moto2; y Brian Uriarte (KTM), en Moto3, salen este domingo primeros en sus respectivas categorías en el Gran Premio Austria, decimoquinta cita de los Campeonatos del Mundo de motociclismo de velocidad en el Red Bull Ring de Spielberg.

(Texto) (Foto)

.

TENIS COPA DAVIS

Santiago. El partido de dobles entre Tomás Barrios y Alejandro Tabilo contra Pedro Martínez y Jaume Munar y los duelos individuales de Tabilo contra Rafa Jódar y Cristian Garín frente a Dani Mérida cierran este domingo la eliminatorias de segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis de tenis entre Chile y España en Santiago.

(Texto) (Foto)

---------------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

ATLETISMO

- Mundiales de atletismo en ruta, en Copenhague. Medio maratón elite femenino (9.10) y masculino (9.45).

- Mundial de 100 kilómetros, en Ames, A Coruña.

- 48.ª edición de la Cursa de la Mercè, en Barcelona (desde las 08.30).

.

BALONCESTO

- Supercopa de España, en Badalona (FOTO). Final (19.00). BCN

.

BALONMANO

- Liga ASOBAL. 2ª jornada: ABANCA Ademar León-REBI Cuenca y Caserío Ciudad Real-HORNEO Alicante (12.30) y Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil-Barça (17.00).

.

CICLISMO

- Empiezan los Campeonatos del Mundo en carretera, en Montreal (Canadá) (hasta 27) (FOTO). Contrarreloj individual elite femenina (15.00 a 17.20 CET) y masculina (18.45 a 21.15).

.

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 7ª jornada (FOTO): Getafe-Málaga (14.00), Atlético de Madrid-Real Madrid (16.15), Deportivo-Betis (18.30), Villarreal-Levante (18.30) y Valencia-Real Sociedad (21.00).

. Crónica general. Goleadores. Las frases de la jornada. 10 datos de la jornada.

- LaLiga Hypermotion. 6ª jornada: Sabadell-Oviedo (14.00), Ceuta-Valladolid (16.15), Almería-Celta Fortuna (18.30), Las Palmas-Burgos (18.30) y Leganés-Granada (21.00). Resumen y goleadores.

- Liga F. 4ª jornada: Granada-Deportivo Abanca (12.00), Costa Adeje Tenerife-Sevilla (12.00), Eibar-Athletic (18.00).

- Italia: Fiorentina-Nápoles (12.30), Frosinone-Como, Parma-Génova (15.00), Juventus-Atlanta (18.00), Milan-Lecce (20.45).

- Francia: Marsella-PSG (20.45). (FOTO)

- Inglaterra (FOTO): Bournemouth-Liverpool (15:00), Leeds-Crystal Palace y Manchester City-Sunderland (15:00) y Fulham-Manchester United (17:30).

- Portugal. 7ª jornada (FOTO): Oporto-Benfica (21.30).

- Crónica de la jornada en las grandes ligas europeas.

- Mundial femenino sub-20, en Polonia. Se completan los cuartos de final: Corea del Norte-Canadá (15.00) y Nigeria-Colombia (18.30), en Lodz.

.

FÚTBOL SALA

- Liga Prime Futsal. Apertura. 2ª jornada: Jaén Paraíso Interior-Noia Portus Apostoli (13.00) y Viña Albali Valdepeñas-Magna Xota (19.00).

.

GOLF

- DP World Tour. Acaba el BMW PGA Championship, en Wentworth, Surrey (Reino Unido).

.

MOTOCICLISMO

- Gran Premio Austria, 15ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Red Bull Ring de Spielberg. Moto3 a las 11.00, Moto2 a las 12.15 y MotoGP a las 14.00. (FOTO)

- Mundial de motocrós MXGP. Gran Premio de Australia, en Darwin.

- Mundial de trial. Segunda prueba de la cita en Pobladura de las Regueras (León). (FOTO)

.

TENIS

- Copa Davis. Segunda ronda clasificatoria. Acaban las eliminatorias Chile-España, en Santiago; Alemania-Croacia, en Halle; y Gran Bretaña-Ecuador, en Londres.

- Acaba el torneo WTA 250 de Sao Paulo (Brasil) (hasta 20).

.

VELA

- SailGP. Termina la antepenúltima prueba, en Ginebra (Suiza).

--------------------------------------------------------------

EFE/dep

Redacción EFE Deportes      

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://x.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jennifer, la abogada que cambió Barcelona por un pueblo para dar clases de pilates: “En la ciudad tardas para llegar a todos los sitios y no tienes vida social”

Dejó atrás un bufete de abogados para mudarse por amor a Toledo y celebra haber ganado calidad de vida junto a sus dos hijos

Jennifer, la abogada que cambió Barcelona por un pueblo para dar clases de pilates: “En la ciudad tardas para llegar a todos los sitios y no tienes vida social”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

La RFEF había programado el partido como una muestra de apoyo a la ciudad autónoma, pero la cita no figuraba aún en su agenda oficial de encuentros

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

El tribunal concluyó que ambos pueden cubrir los gastos de sus hijos y mantuvo el reparto de las cargas comunes

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

El derbi enfrenta a dos aspirantes que buscan recortar distancia con el Barcelona antes del parón internacional

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de la bomba de agua en los coches: “Si no se mueve, no vale para nada”

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

ECONOMÍA

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

DEPORTES

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”