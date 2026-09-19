Domingo, 19 de septiembre de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción deportes. El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan este domingo en una nueva entrega del derbi de la capital, esta vez en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, con los rojiblancos cuartos en la tabla con 13 puntos, y los merengues segundos con 15. También se juegan los partidos Getafe-Málaga, Deportivo-Betis, Villarreal-Levante y Valencia-Real Sociedad.

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BALONCESTO SUPERCOPA ESPAÑA

Badalona. El Asisa Joventut, campeón en 1985 y 1986, o el Kosner Baskonia, ganador de cuatro títulos seguidos entre 2005 y 2008, y el Valencia Basket, bicampeón y defensor del título, o el Barça, seis veces campeón -la última en 2015-, se enfrentan este domingo en la final de la Supercopa de España de baloncesto, que se juega desde en Palau Olimpic en Badalona.

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CICLISMO MUNDIALES

Redacción Deportes. Empiezan este domingo los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera de Montréal (Canadá) con las pruebas contrarreloj individual elite femenina y masculina, en las que la suiza Marlen Reusser y el belga Remco Evenepoel tratan de revalidar sus títulos.

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MOTOCICLISMO G.P. AUSTRIA

Redacción Deportes. Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en MotoGP; el checo Filip Salac (Kalex), en Moto2; y Brian Uriarte (KTM), en Moto3, salen este domingo primeros en sus respectivas categorías en el Gran Premio Austria, decimoquinta cita de los Campeonatos del Mundo de motociclismo de velocidad en el Red Bull Ring de Spielberg.

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TENIS COPA DAVIS

Santiago. El partido de dobles entre Tomás Barrios y Alejandro Tabilo contra Pedro Martínez y Jaume Munar y los duelos individuales de Tabilo contra Rafa Jódar y Cristian Garín frente a Dani Mérida cierran este domingo la eliminatorias de segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis de tenis entre Chile y España en Santiago.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Mundiales de atletismo en ruta, en Copenhague. Medio maratón elite femenino (9.10) y masculino (9.45).

- Mundial de 100 kilómetros, en Ames, A Coruña.

- 48.ª edición de la Cursa de la Mercè, en Barcelona (desde las 08.30).

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BALONCESTO

- Supercopa de España, en Badalona (FOTO). Final (19.00). BCN

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BALONMANO

- Liga ASOBAL. 2ª jornada: ABANCA Ademar León-REBI Cuenca y Caserío Ciudad Real-HORNEO Alicante (12.30) y Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil-Barça (17.00).

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CICLISMO

- Empiezan los Campeonatos del Mundo en carretera, en Montreal (Canadá) (hasta 27) (FOTO). Contrarreloj individual elite femenina (15.00 a 17.20 CET) y masculina (18.45 a 21.15).

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 7ª jornada (FOTO): Getafe-Málaga (14.00), Atlético de Madrid-Real Madrid (16.15), Deportivo-Betis (18.30), Villarreal-Levante (18.30) y Valencia-Real Sociedad (21.00).

. Crónica general. Goleadores. Las frases de la jornada. 10 datos de la jornada.

- LaLiga Hypermotion. 6ª jornada: Sabadell-Oviedo (14.00), Ceuta-Valladolid (16.15), Almería-Celta Fortuna (18.30), Las Palmas-Burgos (18.30) y Leganés-Granada (21.00). Resumen y goleadores.

- Liga F. 4ª jornada: Granada-Deportivo Abanca (12.00), Costa Adeje Tenerife-Sevilla (12.00), Eibar-Athletic (18.00).

- Italia: Fiorentina-Nápoles (12.30), Frosinone-Como, Parma-Génova (15.00), Juventus-Atlanta (18.00), Milan-Lecce (20.45).

- Francia: Marsella-PSG (20.45). (FOTO)

- Inglaterra (FOTO): Bournemouth-Liverpool (15:00), Leeds-Crystal Palace y Manchester City-Sunderland (15:00) y Fulham-Manchester United (17:30).

- Portugal. 7ª jornada (FOTO): Oporto-Benfica (21.30).

- Crónica de la jornada en las grandes ligas europeas.

- Mundial femenino sub-20, en Polonia. Se completan los cuartos de final: Corea del Norte-Canadá (15.00) y Nigeria-Colombia (18.30), en Lodz.

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FÚTBOL SALA

- Liga Prime Futsal. Apertura. 2ª jornada: Jaén Paraíso Interior-Noia Portus Apostoli (13.00) y Viña Albali Valdepeñas-Magna Xota (19.00).

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GOLF

- DP World Tour. Acaba el BMW PGA Championship, en Wentworth, Surrey (Reino Unido).

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MOTOCICLISMO

- Gran Premio Austria, 15ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Red Bull Ring de Spielberg. Moto3 a las 11.00, Moto2 a las 12.15 y MotoGP a las 14.00. (FOTO)

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- Mundial de motocrós MXGP. Gran Premio de Australia, en Darwin.

- Mundial de trial. Segunda prueba de la cita en Pobladura de las Regueras (León). (FOTO)

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TENIS

- Copa Davis. Segunda ronda clasificatoria. Acaban las eliminatorias Chile-España, en Santiago; Alemania-Croacia, en Halle; y Gran Bretaña-Ecuador, en Londres.

- Acaba el torneo WTA 250 de Sao Paulo (Brasil) (hasta 20).

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VELA

- SailGP. Termina la antepenúltima prueba, en Ginebra (Suiza).

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EFE/dep

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