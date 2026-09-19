Desactivada la búsqueda del velero desaparecido tras dar señales de vida su tripulante

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Motril (Granada), 19 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha desactivado el dispositivo de búsqueda que mantenía abierto para localizar a un velero, de nombre 'Laurentia' y con un único tripulante a bordo, que sufrió una colisión con otro velero a 50 kilómetros (27 millas náuticas) de Motril (Granada) después de que su ocupante haya dado señales de vida.

Salvamento Marítimo ha logrado contactar con el tripulante, que les ha transmitido que no tiene problemas y que continúa su ruta, han indicado a EFE fuentes del organismo público.

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Según explicó este sábado Salvamento Marítimo a través de la red social X, ambas embarcaciones habían zarpado juntas desde Almería con destino a Gibraltar y, tras la colisión, sus ocupantes quedaron en revisar daños y volver a ponerse en contacto, algo que el único tripulante de 'Laurentia' ya no hizo.

En la búsqueda, ya desactivada, han participado varios medios aéreos y marítimos. EFE

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