De Justo, Borja Jiménez y Marco Pérez salen a hombros en la cuarta de Feria de Murcia

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Diego Vera

Murcia, 19 sep (EFE).- Los diestros Emilio de Justo, Borja Jiménez y Marco Pérez han salido este sábado a hombros en Murcia tras repartirse un total de ocho orejas y un rabo en la cuarta corrida de la Feria Taurina de Murcia, la Corrida de la Prensa.

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Se han lidiado seis toros de la ganadería de El Parralejo, bien presentados, bravos, nobles y de gran clase, que han contribuido de forma decisiva al lucimiento de los toreros; el mejor, el tercero, "Bocazas", premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.

La tarde ha comenzado con la primera faena de Emilio de Justo, que ha sabido aprovechar la calidad del astado con pases con una y otra mano templados y barriendo el albero con su muleta poderosa y con una total entrega.

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La labor a su segundo no ha alcanzado el mismo nivel artístico, pero también ha sido de mucha calidad y entrega y se ha merecido la oreja pedida por el público y que la presidencia ha negado.

Borja Jiménez ha estado aseado en su primero con tandas de muletazos y de naturales de buena factura que se sucedían sin solución de continuidad en una labor malograda por la espada.

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Pero se ha podido desquitar en el quinto, en el que ahora sí, ha cobrado una gran estocada tras una faena que ha tenido mucha verdad y predisposición.

El gran triunfador de la tarde ha sido Marco Pérez, que ha estado variado y bullicioso ante sus dos oponentes en sendas faenas de una gran transmisión por su limpieza y calidad.

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Especialmente brillante ha estado en su primero, cuya lidia comenzó con muletazos de rodillas y de la misma forma la acabó antes de dejar una gran estocada.

Y entre ese comienzo y ese final ha trazado tandas de muletazos y de naturales artísticos y de gran empaque, que han sido rubricadas con los olés del público.

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FICHA:

La plaza no ha llegado a media entrada en tarde de temperatura agradable.

Emilio de Justo, dos orejas y ovación con saludos.

Borja Jiménez, ovación con saludos tras aviso y dos orejas.

Marco Pérez, dos orejas y rabo y dos orejas con petición.

EFE

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dv/amd