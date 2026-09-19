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Dani Mérida gana a Tabilo y adelanta a España

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- Dani Mérida debutó con una remontada y triunfo ante Alejandro Tabilo, venció por 5-7, 6-3 y 6-3 y puso por delante a España ante Chile, en la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis que se disputa en Santiago.

El madrileño, que nunca había jugado partido alguno de esta competición, tardó dos horas y cuarto en imponerse al sudamericano, vigésimo octavo del ránking ATP, con el que no se había enfrentado hasta ahora.

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España aventaja a Chile tras el primer punto. El conjunto que capitanea Nicolás Massu no ha perdido como local ninguna de las doce últimas eliminatorias de la Copa Davis.

A continuación, el segundo partido individual de la jornada enfrenta al local Cristian Garín con el madrileño Rafa Jódar, que también debuta en este evento.

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El ganador del enfrentamiento se clasificará para la Final entre Ocho que se jugará en Bolonia en noviembre. EFE

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