Cuatro orejas y un rabo para David de Miranda, a hombros junto a Talavante

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Julio César Sánchez

Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 19 sep (EFE).- Una magnífica corrida de Santiago Domecq, por tipo y juego, propició una brillante tarde de toros en el cierre de Almodóvar del Campo, con un David de Miranda que habló de tú a tú a las figuras, saliendo a hombros junto a un importante Talavante, mientras Morante se marchó de vacío con el lote de menores opciones.

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Nunca se había puesto el cartel de "No hay billetes" el día de antes de un festejo en Almodóvar del Campo. Pero para casi todo hay una primera vez, y hoy esta circunstancia tuvo lugar en el coso ciudadrealeño de las Eras de Marta.

El causante principal, aunque no exclusivo, Morante de la Puebla, a quien en su primer turno le correspondió un ejemplar encastado que tuvo un gran pitón derecho y no tanto el izquierdo y, lógicamente, por el diestro llegaron los mejores momentos, en tandas ligadas, ceñidas y elegantes. No fue un trasteo abundante sino medido, justo. Habría tocado pelo de no fallar a espadas, pero falló, y mucho, en el caso del descabello.

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El áspero cuarto arrollaba por el derecho y acometía irregularmente por el izquierdo, con arrancadas intempestivas y carentes de ritmo. Lo intentó Morante, que le robó pasajes aislados al natural haciendo un esfuerzo que no prolongó en exceso.

El toreo de capote de Talavante al segundo contuvo afarolados, verónicas, chicuelinas y saltilleras, un buen muestrario que dio paso a una faena de muleta con fogonazos sublimes, sobre todo en cambios de mano enroscándose al encastado toro de Santiago Domecq, que protagonizó un volantín que, a buen seguro, le mermó, terminando rajado, si bien antes permitió al extremeño torear a placer también en redondo por los dos pitones, tal fue su calidad.

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Y como en la rúbrica mató bien y a la primera, se abrió la puerta grande ya en su primero.

Y de nuevo disfrutando anduvo Talavante ante el bravo quinto, que gateó tras la tela roja con codicia. Faena de bamboleo de telas y gran composición plástica, con algún atisbo de petición de indulto disipado cuando el toro se vino a menos. Pinchó y el premio se limitó a ovación.

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David de Miranda plantó cara a sus dos compañeros de cartel, sabiendo que, aunque hay que apretar siempre, hay días que se debe hacer con mayor ahínco por la exposición mediática al compartir cartel con dos figurones.

Y desde el saludo de capote a la verónica al tercero se apreció tal disposición, con tres verónicas por el pitón derecho de altura, como lo fue el quite por saltilleras. No bajó el diapasón con la muleta, llevándolo al ralentí, muy vertical, dejándosela en la cara para ligar, sin faltar el arrimón final con el toro completamente dominado. Resultado tras el acierto estoqueador: el rabo.

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Repitió nivel en el que cerró plaza, otro toro bravo que metió la cara abajo y fue hasta donde le llevó la muleta de David de Miranda, quien quizás ahogó un tanto la bravura del astado, tirando de él hasta el final, aunque a veces fuera a regañadientes.

En cualquier caso, tarde de peso del onubense, que no se arrugó lo más mínimo, dando una dimensión de torero en sazón indudable.

FICHA: Plaza de toros de Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Tercer festejo de feria. Corrida de toros. Lleno de "No hay billetes".

Se lidiaron seis toros de Santiago Domecq, bien presentados. Primero con buen pitón derecho. Bueno el segundo. Muy bueno el tercero, número 20, de nombre Toledano, premiado con la vuelta al ruedo. Áspero el cuarto. Bravos quinto y sexto.

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Morante de la Puebla (de berenjena y azabache): dos pinchazos y casi entera caída y perpendicular, y once descabellos (silencio); dos pinchazos y descabello (ovación).

Talavante (de blanco y oro): estocada entera arriba (dos orejas); tres pinchazos y casi entera desprendida y descabello (ovación con saludos).

David de Miranda (de sangre de toro y oro): estocada entera desprendida (dos orejas y rabo); estocada entera arriba (dos orejas).

Talavante y De Miranda salieron a hombros. EFE

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