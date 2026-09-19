Corea del Sur, Austria y Chequia, en la fase final y España y Gran Bretaña, a un paso

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- La República Checa, de la mano de Jakub Mensik y Jiri Lehecka, eliminó a Estados Unidos y aseguró su presencia en la Final entre Ocho de la Copa Davis de Bolonia, en noviembre, junto a Austria y Corea del Sur y a la que se asoman España y Gran Bretaña, que dejaron encarriladas sus respectivas series.

Fuera del cartel de la Fase final se quedó Estados Unidos, el equipo más lauerado en este evento, que afrontó el tramo final del enfrentamiento de Praga con ventaja pero que perdió los últimos duelos individuales.

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El enfrentamiento entre Alemania y Croacia está igualado con un triunfo para cada uno y Canadá aventaja a Francia por 2-1. También se encuentra cerca del objetivo el conjunto norteamericano que no pudo cerrar la clasificación al perder el partido de dobles.

La República Checa logró su triunfo más valioso. Después de que el viernes quedara equilibrada la serie, con un partido ganado para cada equipo, el sábado resultó clave la aportación de Mensik y Lehecka. El finalista del Abierto de Estados Unidos, Ben Shelton, acusó el esfuerzo y perdió sus dos partidos.

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El conjunto americano encarriló la victoria al vencer el dobles con Christian Harrison y Austin Krajicek ante Adam Pavlasek y Patrik Rikl (7-5, 3-6 y 7-6(10-8)) pero Jakub Mensik superó a Ben Shelton por 5-7, 6-4 y 6-3 y finalmente, Jiri Lehecka a Learner Tien, por 6-3 y 7-5.

Austria, por su parte, ganó por la vía rápida a Bélgica en Viena. El cuadro local ganó los dos primeros enfrentamientos de este sábado y selló su objetivo para Bolonia. Lucas Miedler y Neil Oberleitner se impusieron a Sander Gille y Joran Vliegan 7-6(5) y 7-5 en el dobles y después Jurij Rodionov a Zizou Bergs 7-6(6) y 6-3 y consiguió la clasificación.

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Corea del Sur se convirtió en el primer equipo asiático de la historia en alcanzar el pase a la fase final tras imponerse con claridad a la India. Ya cerró la primera jornada con dos victorias y aunque India acortó distancias al ganar el dobles con N Sriram Balaji y Dhakshineswar Suresh ante Jisung Nam y Ulsung Park por 6-3, 3-6 y 6-3, Soonwoo Kwon amarró el éxito coreano al ganar a Sumit Nagal por 6-1 y 6-2.

España y Gran Bretaña, a un punto

España se quedó en puertas de enterrar la buena racha chilena como local al ganar los dos partidos individuales y situarse a un punto de la clasificación para la Final entre Ocho con dos debutantes, Dani Mérida y Rafa Jódar.

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Mérida ganó a Tabilo por 5-7, 6-3 y 6-3 y Jódar a Cristian Garín por 6-0 y 6-2. Chile lleva quince años sin perder una serie de Copa Davis como local, doce eliminatorias. Con Nicolás Massu como capitán nunca ha caído en Chile. Sin embargo, necesita ahora una actuación perfecta el domingo para dar la vuelta a la situación y clasificarse a Bolonia.

Gran Bretaña aprovechó los individuales para marcar territorio ante Ecuador en Londres. Toby Samuel ganó a Andrés Andrade por 4-6, 6-4 y 6-1 y después Arthur Fery a Alvaro Guillén Meza por 7-5 y 6-0. Un partido ganado el domingo le llevará a Bolonia.

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Alemania, sin embargo, tiene en el aire su clasificación. A pesar del empuje de Alexander Zverev, número dos del mundo y campeón en Estados Unidos, que ganó a Matej Dodig por 64 y 7-5(3), Dino Prizmic superó a Daniel Altmaier y elevó las opciones de Croacia en el duelo de Halle.

El Domingo se definirá la serie igual que el enfrentamiento entre Canadá y Francia que está en manos de los individuales. EFE